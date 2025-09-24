Horațiu Potra, un nou dosar penal. Este acuzat că a folosit „o semnătură în alb” pentru a crea o datorie fictivă de 500.000 de dolari

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:35
508 citiri
Horațiu Potra, un nou dosar penal. Este acuzat că a folosit „o semnătură în alb” pentru a crea o datorie fictivă de 500.000 de dolari
Horațiu Potra FOTO captură video Facebook/Horațiu Potra

Mercenarul Horațiu Potra, trimis recent în judecată de Parchetul General într-un dosar de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, este vizat de un nou dosar penal. Fosta sa parteneră de afaceri, Maria Tătar, îl acuză că ar fi falsificat două contracte folosind o „semnătură în alb”, pentru a o face datoare cu jumătate de milion de dolari, potrivit libertatea.ro.

Maria Tătar a obținut reluarea cercetărilor într-o cauză inițial clasată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș. Dosarul a fost strămutat la Judecătoria Alba Iulia, după ce aceasta a reclamat „relațiile” și „influența” lui Potra în Mediaș și Sibiu.

În plângerea sa, Tătar susține că Potra a adăugat conținut pe foi semnate anterior în alb de ea, generând astfel contracte fictive. „Este o modalitate de contrafacere prin abuz de semnătură, care presupune utilizarea unor documente semnate în alb și completarea lor ulterioară cu texte neadevărate”, au arătat avocații acesteia.

Cereri de expertiză și suspiciuni de influență

Femeia a cerut realizarea unei expertize fizico-chimice pentru a se stabili dacă semnăturile au fost aplicate înainte sau după imprimarea textului. Inițial, o astfel de expertiză fusese respinsă, după intervenția prim-procurorului de la Sibiu, în urma unei plângeri formulate chiar de Potra.

Pe 18 august 2025, un magistrat de la Judecătoria Alba Iulia a dispus efectuarea expertizei judiciare cerute, care ar putea clarifica dacă documentele au fost falsificate.

Dosarul ridică și suspiciuni de conflict de interese: trei agenți din Poliția Mediaș care au instrumentat cazul au fost duși de Potra în Congo pentru a activa ca mercenari, alături de un expert de la Institutul Național de Expertize Criminalistice, instituție care întocmise primele expertize favorabile acestuia.

Represalii juridice

După ce a obținut, în 2024, o soluție de clasare la Sibiu, Horațiu Potra a depus o plângere împotriva Mariei Tătar, acuzând-o de inducerea în eroare a organelor judiciare. Plângerea a fost însă respinsă atât de procuror, cât și de judecător, care au stabilit că „nu există date sau indicii temeinice” pentru a susține infracțiunea invocată.

În vârstă de 55 de ani, Potra este dat în urmărire internațională, în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile judiciare din România. Pe 16 septembrie 2025, acesta a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat prezidențial Călin Georgescu și alți 20 de susținători, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Când au apărut primele elemente certe de legătură între Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. "A apelat la liderul mercenarilor pentru a fi susţinut"
Când au apărut primele elemente certe de legătură între Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. "A apelat la liderul mercenarilor pentru a fi susţinut"
Alex Florența, procurorul general al României, a afirmat marți seară, 23 septembrie, că elemente certe de legătură între fostul candidat independent la alegerile prezidențiale Călin...
Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
Noi detalii din dosarul lui Călin Georgescu. Ce le-a atras atenția anchetatorilor și cum a ajuns o judecătoare din Timișoara să fie interceptată
Apar noi detalii din rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar o judecătoare de la Curtea de Apel Timișoara a...
#Horatiu Potra, #dosar, #mercenari, #dosar penal, #calin georgescu , #Stiri Horatiu Potra
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
Digi24.ro
"Poate dobori NATO avioanele rusesti care incalca spatiul Aliantei?" Trump, Rutte, Rubio: o intrebare, trei raspunsuri diferite
Adevarul.ro
"Seful banilor" din PE explica "siretlicul" privind fondurile europene pentru Romania: "60 de miliarde de euro sunt, real, mai putin decat 46 de miliarde"

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se extind măsurile împotriva trotinetelor electrice. „Nu cred că aceste vehicule aduc vreun beneficiu”
  2. Energie nucleară în curtea ta? „Microreactoarele” ar putea alimenta orașele, campusurile
  3. Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"
  4. 30 de picioare umane, de peste un an în depozitele unui aeroport. Cazul a ajuns la Curtea Supremă
  5. Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO
  6. Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO
  7. Sindicaliștii din finanțe protestează pe 27 septembrie în fața Ministerului Finanțelor. Cele 10 revendicări ale manifestanților
  8. Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
  9. Momentul în care o șosea se prăbușește, formând un crater de 50 de metri. Sute de persoane evacuate din cauza pericolului VIDEO
  10. Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”