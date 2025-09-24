Horațiu Potra, un nou dosar penal. Este acuzat că a folosit „o semnătură în alb” pentru a crea o datorie fictivă de 500.000 de dolari

Mercenarul Horațiu Potra, trimis recent în judecată de Parchetul General într-un dosar de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, este vizat de un nou dosar penal. Fosta sa parteneră de afaceri, Maria Tătar, îl acuză că ar fi falsificat două contracte folosind o „semnătură în alb”, pentru a o face datoare cu jumătate de milion de dolari, potrivit libertatea.ro.

Maria Tătar a obținut reluarea cercetărilor într-o cauză inițial clasată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș. Dosarul a fost strămutat la Judecătoria Alba Iulia, după ce aceasta a reclamat „relațiile” și „influența” lui Potra în Mediaș și Sibiu.

În plângerea sa, Tătar susține că Potra a adăugat conținut pe foi semnate anterior în alb de ea, generând astfel contracte fictive. „Este o modalitate de contrafacere prin abuz de semnătură, care presupune utilizarea unor documente semnate în alb și completarea lor ulterioară cu texte neadevărate”, au arătat avocații acesteia.

Cereri de expertiză și suspiciuni de influență

Femeia a cerut realizarea unei expertize fizico-chimice pentru a se stabili dacă semnăturile au fost aplicate înainte sau după imprimarea textului. Inițial, o astfel de expertiză fusese respinsă, după intervenția prim-procurorului de la Sibiu, în urma unei plângeri formulate chiar de Potra.

Pe 18 august 2025, un magistrat de la Judecătoria Alba Iulia a dispus efectuarea expertizei judiciare cerute, care ar putea clarifica dacă documentele au fost falsificate.

Dosarul ridică și suspiciuni de conflict de interese: trei agenți din Poliția Mediaș care au instrumentat cazul au fost duși de Potra în Congo pentru a activa ca mercenari, alături de un expert de la Institutul Național de Expertize Criminalistice, instituție care întocmise primele expertize favorabile acestuia.

Represalii juridice

După ce a obținut, în 2024, o soluție de clasare la Sibiu, Horațiu Potra a depus o plângere împotriva Mariei Tătar, acuzând-o de inducerea în eroare a organelor judiciare. Plângerea a fost însă respinsă atât de procuror, cât și de judecător, care au stabilit că „nu există date sau indicii temeinice” pentru a susține infracțiunea invocată.

În vârstă de 55 de ani, Potra este dat în urmărire internațională, în baza unui mandat de arestare emis de autoritățile judiciare din România. Pe 16 septembrie 2025, acesta a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat prezidențial Călin Georgescu și alți 20 de susținători, pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

