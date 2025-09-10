Percheziții de amploare în București și Sibiu. Firma care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, vizată pentru evaziune fiscală

Polițiștii și procurorii au făcut miercuri, 10 septembrie, cinci percheziții în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Surse judiciare afirmă că este vizată firma Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra.

Directorul și contabila companiei au fost duși la audieri. În prezent este căutat Jurgen Faff, suspect în dosar.

”Astăzi, 10 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală”, a transmis, miercuri, Poliția Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei.

”De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajați (piloți, însoțitori de bord și personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață”, a mai transmis Poliția.

La percheziții au fost găsite documente și bunuri de interes în cauză.

”În contextul acestor activități, au fost depistate două persoane, una având calitatea de martor, acestea fiind conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere, care au fost emise pe numele lor. Totodată, în prezenta cauză, față de o persoană bănuită, sunt efectuate demersuri pentru depistarea acesteia”, a mai transmis sursa citată.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că firma vizată este Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff. El este persoana pe care anchetatorii încearcă acum să o găsească.

La audieri a fost adus directorul companiei, de asemenea suspect în dosar, dar și contabila, în calitate de martor.

Potrivit www.context.ro, Fly Lili, deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff, a efectuat zeci de zboruri România-Congo pentru a transporta oamenii lui Horațiu Potra, cel care s-a întâlnit cu Călin Georgescu și are legături atât cu neolegionarii din cercul candidatului independent, cât și cu oficiali ruși.

Datele agregate de site-ul de specialitate Flightradar24.com indică prezența aeronavelor Fly Lili pe aeroportul Goma începând cu mai 2023.

Conform Turnul Sfatului, 11 zboruri către Goma, organizate pentru Potra, au avut ca punct de plecare aeroportul din Sibiu.

