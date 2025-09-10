Percheziții de amploare în București și Sibiu. Firma care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, vizată pentru evaziune fiscală

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 16:17
332 citiri
Percheziții de amploare în București și Sibiu. Firma care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, vizată pentru evaziune fiscală
Mercenarii lui Potra veniți din Congo, ianuarie 2025 / FOTO: Radio10Rwanda, X, captură

Polițiștii și procurorii au făcut miercuri, 10 septembrie, cinci percheziții în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Surse judiciare afirmă că este vizată firma Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra.

Directorul și contabila companiei au fost duși la audieri. În prezent este căutat Jurgen Faff, suspect în dosar.

”Astăzi, 10 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală”, a transmis, miercuri, Poliția Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei.

”De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajați (piloți, însoțitori de bord și personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață”, a mai transmis Poliția.

La percheziții au fost găsite documente și bunuri de interes în cauză.

”În contextul acestor activități, au fost depistate două persoane, una având calitatea de martor, acestea fiind conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere, care au fost emise pe numele lor. Totodată, în prezenta cauză, față de o persoană bănuită, sunt efectuate demersuri pentru depistarea acesteia”, a mai transmis sursa citată.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că firma vizată este Fly Lili, a omului de afaceri Jurgen Faff. El este persoana pe care anchetatorii încearcă acum să o găsească.

La audieri a fost adus directorul companiei, de asemenea suspect în dosar, dar și contabila, în calitate de martor.

Potrivit www.context.ro, Fly Lili, deținută de afaceristul sibian Jurgen Faff, a efectuat zeci de zboruri România-Congo pentru a transporta oamenii lui Horațiu Potra, cel care s-a întâlnit cu Călin Georgescu și are legături atât cu neolegionarii din cercul candidatului independent, cât și cu oficiali ruși.

Datele agregate de site-ul de specialitate Flightradar24.com indică prezența aeronavelor Fly Lili pe aeroportul Goma începând cu mai 2023.

Conform Turnul Sfatului, 11 zboruri către Goma, organizate pentru Potra, au avut ca punct de plecare aeroportul din Sibiu.

Autor:

News.ro

Călin Georgescu, la controlul judiciar cu un nou discurs de profet, anunță că haosul din Franța va ajunge și la București. Incidente cu forțele de ordine, o persoană a fost reținută
Călin Georgescu, la controlul judiciar cu un nou discurs de profet, anunță că haosul din Franța va ajunge și la București. Incidente cu forțele de ordine, o persoană a fost reținută
Călin Georgescu, proaspăt ieșit de la controlul judiciar, avertizează solemn că „zidul Parisului a căzut”, iar valurile de furie vor ajunge curând la București, trecând prin Berlin,...
Bărbatul care și-a legat copilul cu lanțul de masă și l-a încuiat în casă a fost plasat sub control judiciar. Acuzațiile care i se aduc
Bărbatul care și-a legat copilul cu lanțul de masă și l-a încuiat în casă a fost plasat sub control judiciar. Acuzațiile care i se aduc
Bărbatul din Scoreiu, judeţul Sibiu, care şi-a legat copilul de 10 ani cu lanţul de o masă şi l-a încuiat în casă a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru...
#Horatiu Potra, #perchezitii, #Bucuresti, #Sibiu, #evaziune fiscala, #Fly Lili , #perchezitii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
Digi24.ro
Ce a strigat Sosoaca dupa discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reactia eurodeputatilor
DigiSport.ro
FRF a luat decizia in privinta lui Mircea Lucescu, a doua zi dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Directorul ELCEN, acuzat oficial de DNA că a cerut o șpagă de peste un milion și jumătate de euro. Pentru ce erau banii
  2. Percheziții de amploare în București și Sibiu. Firma care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, vizată pentru evaziune fiscală
  3. Statele Unite, gata să apere "fiecare centimetru din teritoriul NATO", după ce dronele rusești au pătruns în Polonia. "Suntem alături de aliații noștri"
  4. Utilizarea cartelelor SIM poloneze în dronele rusești indică faptul că ultimele incursiuni au fost planificate
  5. Noi detalii în cazul profesoarei care s-a sinucis într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Alături de ea se afla și copilul său de 7 ani
  6. Cod galben de inundații pe râuri din 9 județe. Zonele afectate HARTĂ
  7. Explozie de proporții în apropiere de Vilnius. Mai multe vagoane ale unei companii poloneze, încărcate cu gaz lichefiat, au luat foc
  8. Israelul răspunde criticilor lui Trump după atacul din Doha: „Nu acționăm întotdeauna în interesul Statelor Unite”
  9. Andrei Caramitru cere acțiuni decisive după doborârea unor drone rusești în Polonia. „Podul Kerch e ținta clară, plus ce e în Crimeea. Posibil și Transnistria” FOTO
  10. Putin nu își ia vacanțe și doarme doar câteva ore pe zi, spune Kremlinul. "Pur și simplu nu își poate permite"