Potra s-a prezentat în fața judecătorilor din Dubai. Care este motivul pentru care a cerut oficial să fie extrădat

Horațiu Potra, a avut luni termen la instanța din Dubai, unde se află arestat, și a cerut oficial să fie extrădat în România. Potra, împreună cu fiul și un alt membru al familiei, ambii dați în urmărire internațională, urmează să fie aduși în fața justiției române pentru acuzații de conspirație împreună cu Călin Georgescu, vizând „răsturnarea ordinii constituționale”.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Horațiu Potra ar fi sperat la protecție în Dubai, însă autoritățile de acolo nu i-au acordat niciun fel de sprijin și de aceea a decis să solicite extrădarea.

Săptămâna trecută, avocații săi au declarat că vrea să se predea autorităților judiciare române. Șerban Moga, unul dintre avocații lui, a declarat joi că ”a avut loc de dimineață o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat niște documente în acest sens și urmează să vină în țară.”

Rușii ar fi încercat să oprească extrădarea

Horațiu Potra, fost legionar francez și fondator de companii militare private, a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că au conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra în Emiratele Arabe Unite și au precizat că lucrează cu autoritățile locale pentru a-l extrăda și aduce în fața justiției. Procurorul general al României a declarat de asemenea că Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia.

The Guardian scrie că figuri influente apropiate Kremlinului a încercat să oprească extrădarea din Dubai a mercenarului Horațiu Potra. Efortul de a-i opri extrădarea este condus de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu - o organizație apropiată Ministerului rus de Externe - și de Igor Kalinin, un moldovean fugar stabilit la Moscova, acuzat că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.

