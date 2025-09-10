Prima reacție a patronului firmei care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo. Jurgen Faff e suspectat de evaziune fiscală. "Nu am fugit din țară, nu am furat statul"

Prima reacție a patronului firmei care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo FOTO oradesibiu.ro

Polițiștii și procurorii au făcut miercuri, 10 septembrie, cinci percheziții în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Surse judiciare au afirmat că vizată este firma Fly Lili, deținută de omul de afaceri Jurgen Faff, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horațiu Potra.

Directorul și contabila companiei au fost duși la audieri. Despre Jurgen Faff, suspect în dosar, nu se știa nimic la un moment dat.

Între timp, Faff a apărut și a adus lămuriri publice. El a declarat că firma trece printr-un proces de redresare financiară, iar datoriile sunt plătite în baza unei eșalonări stabilite cu ANAF, scrie oradesibiu.ro.

Compania aeriană a lui Jurgen Faff are peste 170 de angajați și mai multe aeronave în flotă. Fly Lili este cercetată pentru evaziune fiscală în valoare de 12 milioane de lei. Suspiciunile vizează neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați și care nu ar fi fost virate către stat.

Contactat de Ora de Sibiu, Jurgen Faff a recunoscut că există datorii acumulate în 2024, un an dificil pentru companie, dar neagă orice intenție de evaziune sau rea-credință.

„Nu sunt în Sibiu, dar nu am fugit din țară. S-a nimerit să fiu plecat, însă dacă sunt chemat, vin oricând. Nu am făcut nimic cu rea-credință și nu am furat statul. Dimpotrivă, facem eforturi constante să ne achităm obligațiile”, a declarat fondatorul Fly Lili.

”Astăzi, 10 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală”, a transmis miercuri, 10 septembrie, Poliția Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei.

”De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajați (piloți, însoțitori de bord și personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață”, a mai transmis Poliția.

