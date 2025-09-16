Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 12:32
2580 citiri
Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
Horațiu Potra vrea azil în Rusia FOTO captură video Facebook/Horațiu Potra

Procurorul general Alex Florența a informat că mercenarul Horațiu Potra face demersuri pentru obținerea azilului în Rusia, deși autoritățile nu îi cunosc locația exactă. Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre care se numără Călin Georgescu și Horațiu Potra.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact, pentru a se putea solicita în momentul de față statului respectiv extrădarea în România în baza mandatului internațional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă pot spune, în schimb, e că există date certe care rezultă din anchetă că în acest moment Horațiu Potra face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil”, a declarat Florența.

Florența a spus că în acest moment nu se știe exact unde se ascunde Potra.

Conform rechizitoriului întocmit de Parchetul General, cei trimiși în judecată sunt acuzați de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de alte infracțiuni.

Planul inițial ar fi fost elaborat într-o întâlnire care s-a desfășurat la 7 decembrie 2024, în localitatea Ciolpani, între Călin Georgescu și Horațiu Potra. "Ca urmare a planului agreat cu inculpatul Georgescu Călin, inculpatul Potra Horațiu a organizat/coagulat un grup de 21 de persoane, condus de către el", menționează procurorii.

Dosarul a fost inițiat de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și câțiva dintre oamenii lui au fost opriți în trafic, în timp ce veneau spre București.

Anchetatorii au identificat și un depozit de armament și explozibili la locuința lui Potra Horațiu din Mediaș. Au fost găsite 3 aruncătoare portative de grenade, 5 pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, precum și peste un kilogram de explozibil.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME
13:21 - Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME
Parchetului General i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Horațiu Potra în același dosar, legat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, marți,...
Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”
13:21 - Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost „creierul” din spatele lui Horațiu Potra și al mercenarilor săi, care au fost prinși în luna decembrie 2024, în urma unui...
Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
12:41 - Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
Procurorii de la Parchetul General susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu i-ar fi cerut o sumă de bani uriașă, de până la 35 de milioane de dolari, unui...
Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
12:32 - Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
Procurorul general Alex Florența a informat că mercenarul Horațiu Potra face demersuri pentru obținerea azilului în Rusia, deși autoritățile nu îi cunosc locația exactă. Procurorii de la...
Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele
12:02 - Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii...
Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
11:43 - Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat, marți, 16 septembrie 2025, că România a fost ținta unor campanii ample de război hibrid, în contextul alegerilor de pe parcursul...
Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
11:28 - Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub acuzația de „tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale”, printre alte fapte. Alături de fostul candidat, devenit lider al...
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
11:11 - Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre...
#Horatiu Potra, #Vladimir Putin, #alex florenta, #Procurorul General, #azil Rusia, #calin georgescu trimis judecata , #Stiri Horatiu Potra
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nunta finalului de 2025 in Romania: au spus "DA" in fata celor dragi
Digi24.ro
Parintii unui tanar de 18 ani l-au denuntat pentru ca ar fi vrut sa lupte de partea Ucrainei
Adevarul.ro
Companiile prefera "angajatii maturi, cu rate si copii". Tinerii romani, in topul somajului european: "Nu vrem sa fim sclavi pe plantatie"

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zelenski îi cere lui Trump să strângă lațul în jurul lui Putin: "Are forța necesară ca să-l facă pe Putin să se teamă de el". Ce spune despre întâlnirea trilaterală
  2. Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME
  3. Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”
  4. Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
  5. Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
  6. Procurorul general al României, despre reforma pensiilor magistraților: "Așteptăm decizia Curții Constituționale"
  7. Un tânăr a furat imaginile mai multor femei de pe rețelele sociale și le-a pus pe site-uri pentru adulți. Acuzațiile care i se aduc
  8. Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele
  9. Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
  10. Dosar penal pentru un preot care și-a bătut soția și fiul. După ce s-a întors de la poliție, i-a agresat din nou