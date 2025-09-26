Ce spun procurorii despre mercenarul Horațiu Potra: „Un factor de instabilitate extrem de periculos”

Autor: Maria Mora
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 08:49
Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți recent în Dubai. Mercenarul apropiat de Călin Georgescu este acuzat de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potra, fost soldat în Legiunea Străină Franceză, mercenar și contractor cu o vastă rețea de influență în Africa și în lumea arabă, era dat în urmărire internațională. Considerat al doilea cel mai influent român pe continentul african și lider al unei grupări paramilitare puternice, Potra este vizat de acuzații extrem de grave: tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și instigare publică.

„Potra Horațiu, în vârstă de 55 de ani, fără antecedente penale, este cercetat pentru tentativă la săvârșirea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, efectuarea fără drept de operațiuni cu articole pirotehnice, precum și instigare publică, toate cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. 1 Cod penal”, se arată în rechizitoriul dosarului instrumentat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, scrie Adevărul.

Acuzațiile se referă la organizarea unor acțiuni violente în contextul protestelor desfășurate în Capitală în iarna anului trecut. Procurorii susțin că protestul care urma să aibă loc la Curtea Constituțională era, în realitate, o operațiune de război hibrid menită să submineze instituțiile statului român.

Ancheta scoate la iveală și legăturile strânse ale lui Potra cu entități din Rusia, inclusiv cu organizația paramilitară Wagner. Colaborarea dintre Potra și Georgescu ar fi început în 2022, când politicianul i-a cerut lui Potra să îl contacteze pe omul de afaceri Frank Timiș, activ în exploatări miniere în Africa, pentru a obține un sprijin financiar de 20–35 de milioane de dolari.

„Cu titlu de compensație pentru sprijinul acordat, inculpatul Potra Horațiu i-a garantat că, în ipoteza unui succes, inculpatul Georgescu Călin „va deschide toate minele din România, în special cele de aur. Zice că are deja sprijinul americanilor care au făcut campanie pentru Trump și al celor care au negociat ieșirea Marii Britanii din UE”, după câștigarea alegerilor”, consemnau procurorii.

Anchetatorii mai arătau că Potra i-a pus la dispoziție lui Georgescu o limuzină Mercedes GLE Coupe, închiriată printr-o firmă controlată de un apropiat, cu o chirie lunară de aproximativ 16.900 de lei, plătită cash.

Cum îl descriu procurorii pe Potra

Mercenarul este fost membru al unui partid naționalist și asociat extremei drepte, fost luptător în Legiunea Străină și președinte al Asociației Românilor care au activat în Legiunea Franceză (RALF).

„Sursele deschise abundă de informații care îl indică pe inculpatul Horațiu Potra ca având experiență de mercenar implicat în conflicte internaționale, fapt ce amplifică gravitatea profilului său atât în dosar, cât și în contextul candidaturii lui Călin Georgescu”, arată rechizitoriul.

Potra intermedia contracte de securitate pentru personal și obiective, în special în Africa, Orientul Mijlociu și America Latină. Este cunoscut pentru activitățile cu mercenari în Africa, inclusiv pentru antrenarea armatei din Congo, și are antecedente penale — fiind condamnat cu suspendare pentru deținere ilegală de arme de foc, arată rechizitoriul.

Potra a candidat la localele din Mediaș în 2024 din partea Partidului Patrioților, iar la parlamentare din partea Partidului Social Democrat Independent. El a declarat în presă că, în același an, a dus circa 1.000 de foști militari români în Congo pentru a sprijini armata locală.

În mediul online a circulat și o fotografie cu Potra alături de fostul ambasador al Rusiei la București, Valeri Kuzmin.

„Percheziția informatică a relevat numeroase fotografii care îl plasează pe Horațiu Potra atât la Moscova, cât și la Ambasada Rusiei, bilete de avion pe ruta Dubai–Moscova, precum și o confirmare de rezervare a unei camere, în perioada 4–6 septembrie 2024, la Hotel St. Regis Moscow Nikolskaya, toate pe numele său. Toate aceste elemente ridică serioase semne de întrebare privind natura și scopurile reale ale implicării sale în campania electorală, precum și posibile influențe externe sau subversive care ar fi putut afecta integritatea procesului electoral”, se mai arată în rechizitoriu.

Horațiu Potra a revenit în țară din Republica Democrată Congo la câteva ore după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 de către CCR. Înainte de acest lucru și-a chemat apropiații, foști membri ai Legiunii Străine, să i se alăture. Aflat în tranzit, din Africa spre România, mercenarul își manifestă revolta, publicând trei clipuri în care instigă la violență.

Într-unul lansează un apel alarmist susținând că românii vor fi trimiși pe front, iar proprietățile le vor fi confiscate, și un îndemn la revoltă pe motiv că alegerile vor fi falsificate.

„Nu vă lăsați duși de nas de ăia care zic să nu ieșiți cu parul, să nu faceți manifestații și violențe. Asta-i o vrăjeală! O să vă bage ăștia în război, vă trimit în război în Ucraina — carne de tun, o să vedeți, o să fie prea târziu. Dacă acum nu vă treziți, nu visați că, bă, se reface turul și câștigă Georgescu cu majoritate, cu 60 la sută. Nu, pentru că n-o să-l mai bage la alegeri și, chiar dacă-l bagă la alegeri, le falsifică acolo pe față. Dacă poporul nu se revoltă acum, suntem morți toți — noi, toți, copiii noștri, tot ce aveți, proprietăți, se duc pe apa sâmbetei. Deci asta vă zic: eu vă îndemn, pe riscul meu personal, da? Să vină să mă aresteze DIICOT-ul, SRI-ul, SPP-ul, cine vor ei, să vină să mă ia să mă aresteze. Eu zic da! Instigare la revoltă: români, ieșiți cu parul, și pe ei și pe mama lor! Doamne ajută!”, spune acesta.

În celelalte clipuri, anunța că vine în țară și îi provoca pe „românii patrioți” să iasă în stradă, înarmați cu pari.

„Toți românii care mai au sânge în instalație să iasă cu parul, cu parul pe stradă! Cu parul să îi alergăm! Să îi fugărim… cum zic ăștia, peste Dunăre”, arată rechizitoriul.

La doar câteva ore după sosirea în România, Potra s-a întâlnit cu Călin Georgescu la Ciolpani, unde, potrivit anchetatorilor, au discutat un plan prin care mercenarul, împreună cu persoane din cercul său cu pregătire militară sau abilități operative, urma să desfășoare pe 8 decembrie 2024, la București, acțiuni violente cu caracter subversiv, în contextul unor proteste.

Potra, văzut ca strategul operațiunii de destabilizare a statului.

Scopul era deturnarea caracterului pașnic al manifestațiilor și transformarea acestora în mișcări violente, prin contagiune emoțională și manipularea sentimentelor colective, într-un moment de maximă tensiune socială.

„Strategia urmărea schimbarea ordinii constituționale sau, cel puțin, îngreunarea ori împiedicarea exercitării puterii de stat”, arată rechizitoriul.

Cei cooptați pentru a lua parte la ea nu erau simpli luptători, ci nucleul de elită al lui Horațiu Potra, unii dintre cei mai apropiați și de încredere oameni ai săi, aflați în România la acel moment.

„Experiența acestora în zone de conflict, având în vedere activitățile de mercenariat desfășurate în Congo – un teatru de război caracterizat prin confruntări violente, utilizarea explozibililor și tactici de luptă urbană – arată că erau specializați în tehnici de diversiune. Aceasta însemna că, în loc de un protest spontan, grupul putea recurge la tactici de infiltrare, provocare a forțelor de ordine și manipulare a mulțimii. Lipsa constrângerilor morale și motivația exclusiv financiară sau strategică îi transformau într-un factor de instabilitate extrem de periculos”, notau procurorii.

Planul a fost dejucat în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, în urma unui apel la 112, care a permis interceptarea convoiului de mercenari aflați în drum spre București. În mașinile acestora au fost descoperite arme albe și articole pirotehnice din categoria F4, cele mai periculoase dispozitive utilizate în scop civil.

„Probele administrate sugerează că Horațiu Potra nu a fost doar coordonatorul principal al acestei acțiuni, ci și strategul operațional din spatele organizării și deplasării grupului”, arătau procurorii.

În urma perchezițiilor la locuințele din Mediaș ale lui Horațiu Potra au fost găsite sume impresionante de valută, peste 2,1 milioane de dolari, dar și arme și muniție.

