Cum a reușit Horațiu Potra să fugă din țară, deși era monitorizat, filat, interceptat permanent din 10 decembrie 2024

Horațiu Potra, mercenarul colaborator al lui Călin Georgescu, a reușit să fugă din România, deși era supravegheat nonstop de serviciile secrete. Momentul exact al plecării sale din țară și condițiile în care a reușit să fugă rămân necunoscute.

Filajul total, inclusiv cu interceptarea telefoanelor lui Potra și localizarea GPS-ului, a început pe 12 decembrie 2024 și s-a încheiat pe 11 martie 2025. Cu toate acestea, nimeni nu știe când a plecat exact din România, arată Antena 3 CNN.

Potra, personajul central în planurile lui Georgescu

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică. Totodată, fostul soldat în Legiunea Franceză este unul dintre cei mai căutați români, fiind personajul central al afacerii candidaturii lui Călin Georgescu.

"Există indicii că încearcă să obțină azil politic, să își faciliteze o legătură cu autoritățile din Rusia pentru a obține azil politic", a declarat Alex Florența și a precizat că dosarul Georgescu este "cel mai grav caz" din ultimii 35 de ani.

Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale din România este descris de procurori în rechizitoriu ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare prin mijloace violente a pârghiilor de putere.

"Nu vă lăsați duși de nas de ăia care zic să nu ieșiți cu parul, să nu faceți manifestații și violență. Asta e o vrăjeală! Nu merge... în România s-a dovedit, s-a văzut... se vede clar cu democrația, cu alegeri corecte și de astea nu există! Nu pot, ăștia care-s la conducere au furat prea mult 35 de ani", a spus mercenarul într-un mesaj filmat și publicat pe rețelele sociale.

Planul mercenarului Potra

După o anchetă care a durat nouă luni, cu zeci de percheziții, expertize, interceptări, sute de audieri și filaje, procurorii descriu în 327 de pagini planul lui Potra. El este arestat în lipsă de pe 28 februarie 2025; fiind considerat periculos, înarmat și este căutat de toată poliția și serviciile de informații. Dar în același timp, aflăm din rechizitoriul Parchetului General că era și urmărit la orice pas.

Horațiu Potra se întâlnește, pe 7 decembrie 2024, cu Călin Georgescu la Ciolpani. Aici, spun procurorii, s-a pus la cale planul pentru violențele care ar fi urmat să fie a doua zi, conduse, evident, de fostul soldat în Legiunea Franceză, însă acesta a fost reținut la timp de autoritățile române.

Pe 9 decembrie, în timp ce Horațiu Potra era reținut, anchetatorii au descins la 12 adrese: la el acasă și la oamenii cu care venise spre Capitală să dea lovitura de stat. În timpul descinderilor s-au găsit peste 1.000.000 și jumătate de dolari, 40 de lingouri de aur și un pistol nefuncțional – toate la imobilele deținute de Potra.

Pe 10 decembrie 2024, Horațiu Potra este pus sub control judiciar, iar trei zile mai târziu, rămâne liber, fără vreo măsură restrictivă sau preventivă. Interesant este că, începând cu 10 decembrie 2024, procurorul de caz, cu confirmarea unui judecător, emite ordonanțe de supraveghere tehnică pentru Potra și restul grupului – una totală: video, audio, foto, observare, înregistrare a conversațiilor, mișcărilor și a oricăror activități.

Pe 12 decembrie, înainte ca fostul soldat în Legiunea Franceză să scape de controlul judiciar, procurorul mai dă o ordonanță pentru interceptarea telefoanelor lui Potra și localizarea GPS-ului, iar pe 14 decembrie, filajul este confirmat de instanță la Judecătoria Ploiești.

Monitorizat permanent, dar scăpat printre degete

Așadar, începând cu 10 decembrie 2024 și până pe 12 ianuarie 2025, Horațiu Potra a fost monitorizat, filat, interceptat, fotografiat, urmărit nonstop: 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Aceleași măsuri au fost prelungite apoi până pe data de 11 martie 2025.

Teoretic, Serviciile de Informații, structurile polițienești responsabile de filaje, la cererea procurorilor, toate au fost puse pe urmele lui Potra, potrivit rechizitoriului Parchetului General, începând cu 10 decembrie 2024 și până pe 11 martie 2025. În această perioadă, de pe 26 februarie 2025, anchetatorii au descins din nou cu 47 de percheziții, tot la Potra și gruparea condusă de el. Și, surpriză: nu a fost găsit acasă. Ce au găsit însă oamenii legii a fost un întreg arsenal, pe care ori nu l-au descoperit în decembrie, ori i-a fost adus între timp, deși fostul soldat în Legiunea Franceză era supravegheat nonstop.

"În cadrul conversațiilor din data de 30 decembrie 2024, Panța Dan-Cristian îi spune interlocutorului despre un apartament închiriat pe un an, în Dubai de Potra Horațiu, precum și de suma pe care acesta ar fi plătit-o, aproximativ 12.000 euro pe lună", se arată în rechizitoriul Parchetului General.

Ultima dată când îl putem certifica pe Horațiu Potra ca fiind în țară a fost la protestul AUR din 12 ianuarie din Capitală, unde a și fost săltat de jandarmi.

