Horațiu Potra se întoarce voluntar în România. Ministrul Justiției detaliază procedura

Situația mercenarului Horațiu Potra, urmărit internațional de autoritățile române, a intrat joi, 30 octombrie, într-o fază importantă. Avocatul său, Șerban Moga, a confirmat că Potra, aflat în prezent în Dubai, a luat decizia de a reveni voluntar în România și de a se prezenta în fața justiției.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat subiectul într-o intervenție la Antena 3 CNN, precizând că, deși informațiile privind sosirea sa în țară nu erau cunoscute dimineața, procedurile privind extrădarea continuă conform cadrului legal. „Avem cunoștință și avem informații publice despre faptul că domnul Horațiu Potra și ceilalți asociați ai săi, căutați internațional de România, sunt arestați și că urmează procedurile privind extrădarea”, a explicat Marinescu.

Ministrul a detaliat cum s-ar simplifica procedurile dacă Potra confirmă, prin intermediul avocaților, că nu se opune extrădării: „Dacă se confirmă informația că prin avocați a transmis că nu formulează opoziție în fața instanței și este de acord să fie predat către România, asta înseamnă că procedurile se simplifică, pentru că nu mai este necesar ca un judecător să examineze o eventuală opoziție privind extrădarea, și astfel domnul Potra și cei împreună cu el urmează să fie aduși mai rapid în România”.

Referitor la timpul în care poate fi adus în țară, Marinescu a fost optimist: „Ar putea fi chiar foarte rapidă această procedură. Eu m-aș bucura ca demersul Ministerului Justiției și demersul României, în sensul de a asigura prezentarea în fața justiției cât mai rapid a persoanelor căutate, să aibă succes cât mai curând”.

Context internațional și implicațiile juridice

Cazul are și o dimensiune internațională delicată. Jurnaliști de la publicația The Guardian au menționat implicarea unor apropiați ai Kremlinului în încercarea de a împiedica întoarcerea lui Potra în România.

Avocatul lui Potra, Șerban Moga, a oferit detalii despre poziția clientului său: „Astăzi a discutat la nivelul procuraturii și a luat decizia oficială de a se întoarce. Mai multe detalii nu am libertatea să vă spun cu privire la discuțiile care au avut loc acolo, decât că a luat această decizie (...). Este dispus să vină în țară și să își caute dreptatea. Are încredere în justiție, are încredere că procesul va avea o finalitate corectă, că va reuși să-și dovedească nevinovăția în această situație și, bineînțeles, că se va supune...”.

În ceea ce privește acuzațiile, avocatul a subliniat că rechizitoriul Parchetului General este public și cuprinde probele care stau la baza acuzațiilor, astfel încât opinia publică poate înțelege temeiul juridic al procesului. Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, chiar înainte de a se îmbarca spre Moscova, fiind implicat într-un dosar alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane privind acțiuni împotriva ordinii constituționale din România.

Avocații Christiana Mondea și Șerban Moga au emis un comunicat în care subliniază că întoarcerea voluntară a lui Potra în România reprezintă un gest de curaj. „Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele”, se arată în comunicat.

