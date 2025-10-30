Horațiu Potra se va întoarce voluntar în țară din Dubai. Anunțul avocatului său

Avocatul lui Horațiu Potra, Șerban Moga, a oferit joi, 30 octombrie, primele detalii despre situația clientului său, aflat în Dubai, și despre intenția acestuia de a reveni voluntar în România.

Avocatul explică poziția clientului

Potra, care deține o locuință și afaceri în Emiratele Arabe Unite, a discutat cu autoritățile locale și a luat decizia de a se întoarce în țară. „Astăzi a discutat la nivelul procuraturii și a luat decizia oficială de a se întoarce. Mai multe detalii nu am libertatea să vă spun cu privire la discuțiile care au avut loc acolo, decât că a luat această decizie”, a declarat avocatul la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă Potra este dispus să colaboreze cu autoritățile române, Moga a precizat: „Nu știu la ce vă referiți când spuneți ‘să colaboreze’. Este dispus să vină în țară și să își caute dreptatea. Are încredere în justiție, are încredere că procesul va avea o finalitate corectă, că va reuși să-și dovedească nevinovăția în această situație și, bineînțeles, că se va supune...”.

Avocatul a clarificat și contextul acuzațiilor aduse lui Potra, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. „Eu am repetat acest lucru în nenumărate rânduri. Parchetul General a dat presei și publicității acel rechizitoriu. Prin urmare, toată țara înțelege pe ce se bazează acel rechizitoriu, pentru că în rechizitoriu se face mențiune cu privire la probele pe care se bazează această acuzație. Oamenii cred că și-au format o opinie”, a explicat Moga.

Ads

Acuzațiile și contextul juridic

Despre situația exactă a lui Potra în Dubai, avocatul a subliniat că nu poate oferi informații detaliate, dar a confirmat că există deja documente semnate în vederea întoarcerii sale în România. „Mi-a comunicat să vă transmit doar că s-a luat această decizie, că a avut loc de dimineață o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe și că urmează să vină în țară”, a spus Moga.

Avocatul a explicat că Potra nu a ignorat autoritățile române, chiar dacă nu s-a implicat anterior în procedura de extrădare. „Ar fi avut dreptul să participe în cadrul unui proces de extrădare, să se decidă dacă acuzația este una politică sau nu, dacă i-au fost respectate drepturile în România, dar preferă să parcurgă procedurile judiciare în țară”, a adăugat Moga.

În prezent, Potra se află în Dubai și a transmis autorităților că intenționează să se predea, adică să vină în România de bunăvoie. Avocatul a subliniat că nu poate oferi alte detalii despre modul în care va avea loc călătoria sa, afirmând că „asta o să vedeți când ajunge în țară, cum se va pune problema”. Momentul sosirii sale în România ar putea fi o chestiune de zile sau săptămâni.

Ads

Procedura de extrădare din Dubai și implicațiile internaționale

Contextul internațional al cazului este tensionat. Potrivit declarațiilor ministrului Justiției, Radu Marinescu, procedurile de extrădare din Dubai pot dura câteva luni. Ministrul a precizat pentru Digi24 că ministerul pe care îl conduce nu are informații potrivit cărora Potra ar urma să fie extrădat astăzi. Informațiile recente din presa britanică sugerau că mai mulți emisari apropiați de Kremlin ar încerca să împiedice extrădarea, însă oficialii români nu confirmă sosirea iminentă a mercenarului în țară.

„Până în momentul de față avem o foarte bună cooperare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Am prezentat toate aspectele de fond și de formă care privesc solicitarea noastră de extrădare. Noi suntem conștienți de faptul că se parcurge o procedură, pentru că aceasta este specifică extrădării, și așteptăm să vedem ce vor hotărî autoritățile din Emirate”, a spus Marinescu, adăugând că procedura ar putea dura câteva luni.

Ads

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, chiar înainte de a se îmbarca spre Moscova. El este judecat alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane într-un dosar privind acțiuni împotriva ordinii constituționale din România.

Comunicatul emis de avocații lui Horațiu Potra

„În calitate de avocați ai familiei Potra, dorim să informăm opinia publică asupra faptului că cei trei clienți ai noștri au luat decizia de a reveni voluntar în România și de a se preda autorităților, pentru a fi judecați în fața instanțelor române. Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele. Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica, a transmis Horațiu Potra prin intermediul apărării sale”, se arată în comunicatul avocaților Christiana Mondea și Șerban Moga.

Avocații au mai subliniat că Potra „nu s-a sustras niciodată urmăririi penale. La momentul emiterii mandatului de arestare, acesta se afla deja în Dubai, unde locuia și își desfășura activitatea în mod legal. Prin acest demers comun, familia Potra își exprimă disponibilitatea totală de a colabora cu organele judiciare și dorința ca toate aspectele cauzei să fie analizate în mod obiectiv, în cadrul unui proces corect și echitabil”.

Ads