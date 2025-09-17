Statul român nu știe unde se află Horațiu Potra. Ministrul Justiției: "Au fost mai multe indicii, nu avem informații cu privire la o locație exactă"

La jumătate de an după ce a fugit din țară și a primit mandat de arestare în lipsă, liderul mercenarilor Horațiu Potra rămâne de negăsit. În timp ce procurorul general susține că acesta încearcă să obțină azil în Rusia, Radu Marinescu, ministrul Justiției, afirmă că statul român nu are date certe despre locul unde s-ar afla.

Ministerul Justiției a spus miercuri, la Antena 3 CNN, că au fost „mai multe indicii” cu privire la țara în care se află mercenarul, dar statul român nu are „informații cu privire la o locație exactă”.

Procurorul General al României, Alex Florența, a afirmat că autoritățile din țara noastră au informații certe că Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia.

"Eu nu am asemenea informații. Ministerul Justiției realizează activitate de cooperare judiciară internațională în momentul în care este sesizat de către cei care îl depistează într-o anumită jurisdicție pentru a face demersurile necesare. Cu siguranță organele de urmărire penală, Parchetul, au acces la un alt tip de informații relevante. S-a lucrat și cu structurile de informații. Statul român acționează instituțional pe mai multe componente, componenta polițenească trebuie să ofere informațiile relevante(...) Au fost mai multe indicii, nu avem informații cu privire la o locație exactă”, a explicat Radu Marinescu.

Horațiu Potra ar fi fugit în Dubai

Conform unor surse, citate de Antena 3 CNN, Horațiu Potra ar fi fugit în Dubai. Au apărut inclusiv imagini cu liderul mercenarilor în Dubai, acolo unde s-ar fi întâlnit cu o rusoaică. Întâlnirea ar fi avut loc pe 8 ianuarie.

Procurorii au obținut un mandat de arestare în lipsă în februarie 2025 pentru Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și fratele său, Alexandru Potra. Aceștia sunt cercetați în dosarul în care a fost pus sub acuzare și Călin Georgescu.

