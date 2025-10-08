Horațiu Potra vrea să scape de mandatul de arestare. Motivele invocate de avocații mercenarului lui Călin Georgescu

Avocații lui Horațiu Potra, aflat în prezent în arest provizoriu în Dubai, au depus o cerere de încetare a mandatului de arestare emis pe numele său. Aceștia susțin că mandatul ar trebui să înceteze de drept, invocând expirarea perioadei legale în care acesta, precum și mandatul fiului său, ar fi trebuit să fie reînnoite.

Horațiu Potra este cercetat pentru tentativă de lovitură de stat pentru care a fost deja trimis în judecată. Avocații săi susțin că, după trimiterea în judecată, nu s-a decis sub ce măsură va fi judecat, ceea ce ar constitui motiv pentru încetarea automată a mandatului.

Potra, arestat în Dubai și așteptând extrădarea

În paralel, Horațiu Potra a fost prins de autoritățile din Dubai și se află în arest provizoriu, în așteptarea extrădării în România. Sunt în desfășurare atât proceduri diplomatice, cât și juridice pentru aducerea sa în țară.

Vineri, instanța va decide dacă mandatul de arestare pe numele lui Horațiu Potra încetează sau rămâne în vigoare.

Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională

Horațiu Potra a fost reținut în Dubai pe 24 septembrie. Mercenarul care-l păzea pe Călin Georgescu este acuzat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Împreună cu fiul și nepotul său, Potra a fost trimis în judecată pe 16 septembrie. În total, sunt 22 de inculpați în dosar.

