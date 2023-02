Horea Uioreanu, eliberat - va fi cercetat in arest la domiciliu

Fostul presedinte al CJ Cluj Horea Uioreanu, aflat in arest preventiv de la inceputul lunii mai pentru coruptie, va fi cercetat in arest la domiciliu.

Decizia a fost luata, luni, de Tribunalul Cluj, scrie Monitorul de Cluj.

De asemenea, si oamenii de afaceri Ioan Bene si Vasile Pogacean au fost eliberati din arest preventiv.

Horea Uioreanu a cerut de mai multe ori sa fie cercetat in libertate, insa magistratii au respins de fiecare data solicitarea sa. Totodata, in luna august, el a cerut sa fie cercetat in arest la domiciliu, din cauze medicale.

Horea Uioreanu si-a dat demisia de la sefia Consiliului Judetean Cluj

La inceputul lunii octombrie, Horea Uioreanu, pe atunci presedinte suspendat al CJ Cluj, si-a dat demisia din functie.

Horea Uioreanu ramane in arest preventiv

Horea Uioreanu a fost arestat preventiv, pe 29 mai, in urma deciziei Curtii de Apel Cluj. Fostul presedinte al CJ Cluj este urmarit penal de DNA pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani.

Horea Uioreanu a fost trimis in judecata

El a fost trimis in judecata, in luna iunie, in doua dosare. In primul este acuzat de luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si complicitate la spalare de bani, iar in cel de-al doilea de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.