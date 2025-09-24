"Cod roșu pentru turism și HoReCa". Patronii din industria ospitalității anunță falimente în lanț pentru mii de afaceri dacă TVA se majorează la 21% pentru alimente și cazare

FPIOR, HORA şi FIHR, toate organizaţiile reprezentative din industria ospitalităţii, au transmis miercuri, 24 septembrie, Administraţiei Prezidenţiale şi Guvernului o scrisoare deschisă prin care solicită menţinerea cotei de TVA la 11% pentru alimente şi cazare. Patronatele spun că România riscă să piardă orice competitivitate ca destinaţie turistică în raport cu ţările vecine, iar traficul în restaurante şi hoteluri s-a redus deja cu 50%.

Reprezentanţii industriei avertizează că o majorare a TVA la 21% va însemna faliment în lanţ pentru mii de afaceri, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă, toate consecinţele însemnând reducerea veniturilor la bugetul de stat.

„Este cod roşu pentru turism şi HoReCa. În condiţiile actuale, o astfel de măsură nu doar că ar descuraja investiţiile, dar ar afecta competitivitatea României în raport cu ţările vecine care menţin cote reduse de TVA”, arată acestea.

În plus, România riscă să piardă competitivitatea ca destinaţie turistică în regiune. Bulgaria şi Ungaria practică niveluri reduse de TVA în ospitalitate, ceea ce le face mai atractive pentru turiştii străini şi regionali, concomitent cu politici publice de susţinere a turismului de incoming (campanii de marketing, prime de incoming pentru fiecare turist străin din anumite destinaţii, suport pentru liniile aeriene directe etc.). În lipsa unor politici fiscale echilibrate, România se expune riscului de a fi ocolită ca destinaţie de vacanţă şi de business, afectând grav afacerile din ospitalitate şi balanţa comercială din turism a ţării.

Datele recente confirmă declinul: în ultimele luni, traficul în restaurante şi unităţi de cazare s-a redus cu până la 50%, iar numărul de insolvenţe în HoReCa a crescut cu 9% în 2024, tendinţă accentuată şi în prima jumătate a anului 2025.

“E important să înţelegem fluxul banilor în economie, pentru că circuitul lor din business se aplică şi la nivel de stat. Ce se întâmplă acum e similar cu o situaţie de criză, la pragul insolvenţei. Ce faci când eşti în această situaţie, iar aici vorbesc din proprie experienţă, e să motivezi resursele umane şi să optimizezi producţia, profiturile şi vânzările, nu reduci costurile până la pragul incapacităţii de producţie. Fără angajaţi productivi şi un produs bun, nu ai vânzare. Fără vânzare nu ai profit. Acelaşi principiu se aplică şi acum, iar creşterea TVA în HoReCa înseamnă exact opusul a ceea ce ar trebui făcut într-o perioadă de criză – statul taie motorul care produce valoare. În loc să stimuleze consumul şi să sprijine sectorul să funcţioneze la capacitate maximă, îl împinge spre insolvenţă, falimente şi concedieri. Adevărata soluţie nu este taxarea suplimentară, ci o colectare mai bună a taxelor existente şi crearea unui cadru fiscal predictibil care să încurajeze investiţiile şi munca cinstită”, spun Valentin Şoneriu, preşedinte FPIOR.

De asemenea, reprezentanţii HORA spun că oamenii nu mai vin la restaurant ca înainte, consumul a scăzut dramatic, costurile au explodat.

”Dincolo de cifre şi statistici, vorbim despre realitatea zilnică a antreprenorilor care ţin în viaţă industria asta. Oamenii nu mai vin la restaurant ca înainte, consumul a scăzut dramatic, costurile au explodat, iar mulţi dintre colegii mei din HoReCa se gândesc serios dacă mai pot continua. În loc să sprijine pe cei care muncesc cinstit, statul riscă să împingă afacerile corecte spre închidere şi să lase loc pieţei gri să se extindă. Dacă TVA-ul urcă la 21%, nu doar că pierdem zeci de mii de locuri de muncă, dar pierdem şi încrederea antreprenorilor că merită să investească aici. Ceea ce cerem nu este un avantaj, ci o şansă corectă să supravieţuim şi să creştem. România are nevoie de o industrie a ospitalităţii sănătoase, nu de una împinsă în faliment. Iar orice decizie care poate afecta grav un sector, nu poate fi luată fără un dialog cu cei implicaţi direct”, afirmă Radu Savopol, preşedinte HORA.

Federaţia Industriei Hoteliere din România arată că este pregătită să fie partener activ de dialog şi să prezinte măsuri constructive, care pot transforma turismul într-un motor real de competitivitate şi prosperitate naţională.

”Turismul românesc este mai mult decât o industrie, este o carte de vizită a ţării şi un pilon al economiei. Funcţionează într-un ecosistem fragil, unde orice dezechilibru economic-fiscal sau factor de instabilitate geo-politic produce efecte în lanţ: scăderea cererii, afectarea reputaţiei destinaţiei, blocarea investiţiilor, pierderea locurilor de muncă şi deteriorarea imaginii României ca destinaţie. De aceea, adevărata soluţie nu stă în supraîncărcarea cu taxe, ci în politici publice curajoase şi coerente, care să ofere stabilitate, predictibilitate şi şansa unei dezvoltări sustenabile pe termen mediu şi lung”, declară Simona Constantinescu, preşedinte FIHR.

Federaţiile subliniază că menţinerea cotei de 11% este un compromis echilibrat, rezultat al dialogului dintre mediul de afaceri şi Guvern şi singura soluţie viabilă pentru asigurarea sustenabilităţii industriei.

”Apelul adresat preşedintelui României şi Parlamentului este clar: Abandonarea intenţiei de majorare a TVA la 21%; Menţinerea cotei reduse de 11%, în linie cu practica europeană; Concentrarea pe creşterea gradului de colectare şi combaterea evaziunii fiscale, nu pe taxe mai mari”, mai spun reprezentanţii patronatelor din HoReCa.

Industria ospitalităţii şi turismului numără peste 35.000 de companii, susţine peste 400.000 de locuri de muncă directe şi indirecte şi contribuie cu peste 5% la PIB.

”Fără stabilitate fiscală, acest sector strategic riscă să piardă teren în faţa concurenţei externe şi să genereze pierderi masive pentru economia naţională”, adaugă patronatele.

Scrisoarea deschisă a fost semnată de Valentin Şoneriu, preşedinte FPIOR, Radu Savopol, preşedinte HORA şi Simona Constantinescu, preşedinte FIHR.

