Pregatiti deschiderea unei cofetarii? Iata de ce echipamente HoReCa aveti nevoie!

Deschiderea unei cofetarii se poate transforma rapid intr-un pariu castigator, aducator de profituri insemnate, cu conditia ca antreprenorul sau administratorul sa indeplineasca o serie de conditii. Cea mai importanta dintre acestea consta in achizitionarea unor echipamente HoReCa de calitate, care sa permita prepararea, pastrarea si expunerea in cele mai bune conditii a produselor specifice.

Iata unele dintre cele mai importante astfel de echipamente HoReCA, a caror utilizare va garanta desfasurarea activitatii in cele mai bune conditii si va creste sansele de a satisface chiar si cei mai pretentiosi clienti!

Ciocolata – regina fiecarui desert

Exista numeroase persoane care sunt de parere ca un desert nu poate fi complet fara ciocolata, iar o cofetarie trebuie sa tina cont de acest aspect, pentru a-si multumi clientii. In acest scop, este nevoie de achizitionarea mai multor modele de dispensere de ciocolata calda, masini de topit si de temperat, provenite exclusiv de la branduri de renume pe plan international.

Pe langa masinile de topit si de temperat ciocolata, echipamente HoReCa esentiale pentru o cofetarie sunt si masinile pentru creme, dotate cu pompe rotative, capabile sa prelucreze creme usoare sau grele, in functie de tipul de frisca dorit. Capacul transparent cu care sunt dotate permite controlul eficient al cantitatii de crema lichida din rezervor, evitand astfel deschiderea repetata, care ar afecta temperatura.

Masinile de topit si de temperat ciocolata, precum si cele pentru creme si dispenserele sunt usor de intretinut si garanteaza nivelul maxim de igiena. Se dovedesc ideale in cofetarii si in orice alte unitati de alimentatie publica unde este nevoie de frisca proaspata si de ciocolata intr-un timp cat mai scurt.

Echipamente HoReCa pentru tarte

Datorita gustului delicios, dar si continutului bazat in mare parte pe fructe, tartele se numara printre cele mai apreciate tipuri de prajituri, fiind recomandate inclusiv persoanelor aflate la regim si care, in general, sunt atente la modul in care se hranesc.

Prin urmare, intr-o cofetarie veti avea nevoie de diferite masini, ustensile si forme pentru tarte, astfel incat sa le puteti oferi clientilor o cat mai mare varietate de produse, atat din punct de vedere al gustului, cat si al aspectului.

Achizitionarea de forme pentru tarte si aluat, de plite pentru clatite sau aparate de waffle de calitate va vor ajuta sa pregatiti cele mai bune preparate, deplin apreciate de clienti.

Cele mai bune vitrine pentru cofetarie si patiserie

Vitrinele calde si reci, verticale si orizontale pot fi folosite pentru expunerea de prajituri, torturi sau alte produse de cofetarie si de patiserie. Daca gustul este cel care cucereste si fidelizeaza clientii, aspectul si prezentarea sunt decisive pentru a genera primul impuls de cumparare.

Vitrinele pot fi cu sau fara suport, destinate pentru a fi puse pe o tejghea. De asemenea, unele dintre ele au mai multe polite pentru expunerea produselor. Pot avea geamuri plate sau curbate si sunt disponibile intr-o mare varietate de culori si finisaje cu design modern, astfel ca nu este deloc dificil sa gasiti varianta potrivita pentru fiecare spatiu si decor.

Dotand cofetaria, inca din prima zi de functionare, cu cele mai bune echipamente HoReCa, veti oferi cea mai buna calitate si veti reusi sa atrageti rapid un numar semnificativ de clienti.

