Horia Brenciu, despre noua lui parteneră: "Am luat-o prin bălării, pe alocuri"

Horia Brenciu revine în scaunul de antrenor la Vocea României. Azi s-a dat startul filmărilor la sezonul cu numărul 11.

Horia va sta pe scaunul dublu, având-o alături pe Theo Rose, cea care era până acum partenerea lui Smiley în acest show.

Brenciu a dezvăluit că a cunoscut-o pe Theo Rose abia la începutul anului trecut.

"Când am invitat-o la LUCRURI SIMPLE, în ianuarie 2022, n-o cunoșteam personal și nu mai cântasem deloc cu ea înainte. Nu i-am transmis, in prealabil, ce duete facem și nicio piesa din podcast n-a fost repetată. Niciuna! Evident, nici cea din postarea asta!

Am luat-o prin bălării, pe alocuri, încercând sa găsesc vocea a doua și am făcut lucrul acela la final, după ce melodia s-a încheiat, pentru că am simtit ca am lângă mine un prieten căruia ii place sa cânte și nu-i e frică de greșeli sau de necunoscut!

Acest prieten mi-e acum partener de emisiune! Theo Rose e cea mai sinceră persoană pe care o cunosc și vom încerca împreuna sa găsim anul asta Vocea României! Zi faină, tuturor!".

Ads