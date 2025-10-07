Horia Brenciu, despre începuturile carierei sale. Cum arăta la debutul în televiziune: „Acum 32 de ani începeam aventura mea” FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 10:57
Horia Brenciu la Sala Palatului FOTO: Instagram/ Horia Brenciu

Horia Brenciu le-a oferit fanilor o călătorie în trecut, readucând în atenție momentul care i-a schimbat destinul. Artistul a publicat pe rețelele sociale o postare plină de emoție, în care își amintește cum, în urmă cu mai bine de trei decenii, pășea pentru prima dată într-un platou de televiziune.

„În 1993, acum 32 de ani, începeam aventura mea în televiziune, la TVR, ca prezentator, cu prima emisiune concurs cu licență internațională din România, Robingo. A fost cea mai bună și nebună decizie pe care am luat-o, lăsând în urmă toată copilăria și adolescența mea din Brașov pentru necunoscutul București. Vă doresc un octombrie plin de amintiri frumoase!”, a scris Brenciu în mesajul său.

Momentul evocă perioada de început a carierei sale, când tânărul din Brașov devenea una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Astăzi, Horia Brenciu este una dintre figurile consacrate ale televiziunii românești și face parte, pentru al treilea sezon consecutiv, din juriul emisiunii „Vocea României”, difuzată de Pro TV, alături de Theo Rose.

Născut în 1972, la Brașov, Brenciu a urmat Colegiul Național „Andrei Șaguna” și Școala Populară de Artă, unde a studiat pian și canto. Mai târziu, a absolvit Academia de Teatru și Film din București, consolidându-și astfel formarea artistică. A debutat în muzică alături de trupa Apropo, însă recunoașterea publică a venit rapid datorită emisiunilor pentru copii, precum „TIP TOP MINITOP” și „KIKI RIKI MIKI”.

Ulterior, a devenit gazda unor show-uri de divertisment de succes, între care „Gong Show” și „Neața”, consolidându-și reputația de entertainer complet.

În 2002, Brenciu a pus bazele proiectului său muzical — HB Orchestra — o trupă care a îmbinat soul, pop, jazz și swing, aducând pe scenă o energie inconfundabilă. Cinci ani mai târziu, în 2007, a lansat primul său album, 35, ce includea hituri precum „Funky Party”, „Lucruri simple” și „Septembrie, luni”.

De-a lungul anilor, Horia Brenciu a colaborat cu numeroși artiști români și a oferit spectacole memorabile, devenind sinonim cu buna dispoziție și show-urile de calitate. Cariera lui nu s-a limitat doar la muzică. Artistul a fost jurat în emisiuni de succes, printre care „Vocea României”, „X Factor” și „Te cunosc de undeva!”, și a jucat în producții de teatru, film și animație, unde și-a demonstrat versatilitatea artistică.

Pe plan personal, Brenciu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soția sa, Alice Dumitrescu, alături de care s-a căsătorit în 2014. Cei doi au o fiică, Mina, născută în 2012, dar familia lor este completată și de copiii Mariei, Andreea și Toma — băiețelul pe care artistul l-a adoptat. Brenciu vorbește adesea despre familia sa, pe care o consideră cea mai de preț realizare din viață.

