Ce poveste! A ajuns campion din întâmplare: ”Eu am făcut niște prostii și tata m-a pedepsit”

Horia Butuza FOTO Sportsnet

Horia Butuza, campion balcanic și singurul băiat din lotul național de juniori la sărituri peste obstacole, s-a îndrăgostit de sportul ecvestru în urma unei situații amuzante. Puștiul e înnebunit după adrenalină și, atunci când nu e pe cal, e pe motorul cu care face trasee de enduro.

La 15 ani, Horia Butuza, campionul balcanic în probele de sărituri peste obstacole, face senzație în competițiile interne și internaționale într-un sport de care s-a apucat în urmă cu 3 ani, dintr-o întâmplare amuzantă.

„Noi avem cai, iar eu am făcut niște prostii și tata m-a pedepsit. Mi-a zis că trebuie neapărat să călăresc, doar că mie nu-mi plăceau caii. Și am mers să mă văd cu antrenorul meu, Costeluș, mi-a plăcut și l-am sunat pe tata de pe cal că eu mă apuc de călărit. Tata luase calul să îl vândă”, povestește amuzat Horia.

Singura din familie care făcea călărie era Natalia, sora mai mică a lui Horia.

„Eu am început cu un an înaintea lui. Un an m-am pregătit pe ponei mai mic care tot timpul mă dădea pe jos. Apoi părinții mi-au luat primul ponei”, povestește Natalia.

E singurul băiat din echipa națională

În doar 3 ani, Horia a evoluat enorm în sportul ecvestru. El face parte din echipa națională de juniori, acolo unde are colege doar fete.

„Mă înțeleg foarte bine cu colegele mele. Râdem, suntem alături unii de alții”, dezvăluie adolescentul.

Din dragoste pentru cai și pentru sportul ecvestru, Horia vrea să plece în străinătate. “Vreau să merg în Germania. Vreau să mă antrenez acolo, pentru că sportul acesta este mult mai dezvoltat acolo. Este o industrie, adică în orice oraș în care te duci au grajduri și au mulți cai și cei mai buni sportivi care practică acest sport sunt acolo”, explică campionul balcanic de juniori, în probele de sărituri peste obstacole.

Frații Butuza sunt premianți și la școală

„Eu acum am trecut în clasa cincea, la Șaguna, am intrat cu media nouă. La engleză am luat 9.90, la matematică am încheiat cu 9 și la română tot cu 9”, povestește Natalia.

”Sunt în clasa a noua la școala internațională, pe sistem american. La noi nu e evaluare națională, noi dăm în fiecare an un examen final la fiecare materie și trebuie să iei cel puțin nota 7 ca să treci la materia respectivă în anul viitor, cum ar veni clasa viitoare. Dar n-am avut probleme, am trecut”, o completează Horia.

După ce anul trecut a cucerit aurul balcanic la copii, în luna septembrie, Horia Butuza a devenit campion balcanic la juniori, la competiția care a avut loc la Belgrad, iar weekend-ul trecut, campion național la seniori cu echipa Vectra Horse Club.

Pe lângă echitație, adolescentului îi place să se dea și cu motorul.

„Atunci când am timp, fac enduro. Merg cu motorul în pădure, la Zărnești. Îmi place să merg și cu bicicleta, să fac trasee în Poiana Brașov”, dezvăluie tânărul.

Horia a moștenit pasiunea pentru sporturile extreme de la tatăl său. „Tata a participat la Dakar și în multe competiții de enduro și motocross”, povestește el.

De când s-a apucat de sărituri peste obstacole, Horia Butuza este pregătit de Costel Cojocariu, multiplu campion național în probele de sărituri peste obstacole.

