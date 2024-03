Horia Moculescu nu și-a încheiat conturile cu fosta soție, Mariana: ”Nu pot să cred cât tupeu are, câtă nesimțire. Am stat cu dracu-n casă...”

Renumitul compozitor Horia Moculescu (86 de ani) a avut un schimb de replici cu fosta sa soție, Mariana (55 de ani), cei doi contrându-se pe seama unor datorii de ordin financiar.

Astfel, conform Cancan.ro, Horia Moculescu spune că fosta sa soție a uitat de 4 luni să-și achite o datorie către el. Mai mult, ea ar fi plecat acum 4 ani din casa în care au locuit împreună, lăsând neplătită la întreținere suma de 12.500 de lei.

”Nu mă interesează absolut deloc ce declară ea despre mine. E subiect închis. Dar când ați vorbit cu ea a spus că are să îmi dea bani și că de vreo 4 ani a rămas datoare aici la întreținere după ce a plecat?

Mie are să-mi dea de vreo 4 luni suma de 150 de dolari. La întreținere are de dat 125 de milioane de lei vechi (n.r.- 12.500 de lei). A zis ea ceva și despre datoriile astea? Nu a zis? Repet, nu mă interesează ce spune ea despre mine”, a declarat Horia Moculescu, conform sursei citate.

”Nu pot să cred cât tupeu are, câtă nesimțire, ar trebui să tacă din gură! El trebuie să-mi dea mie bani, nu eu lui! Dar ce mă mai miră la el... Când am spus că am stat atâția ani cu dracu’ în casă, nu am vorbit degeaba!”, a răspuns Mariana Moculescu.

