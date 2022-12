Patapievici - invitat sa demisioneze?

Un zvon dragut a circulat ieri prin Bucuresti, din Dorobanti pana in Palatul Parlamentului. Si anume ca Traian Basescu a fost suprins neplacut de interviul in care Horia Roman Patapiecivi spune unei publicatii spaniole ca a auzit ca seful statului are o caseta in care Mircea Geoana "primeste sex oral". Mai corect, de faptul ca interviul a fost descoperit de presa din Bucuresti.

Ar fi urmat o discutie telefonica, spun barfitorii, la capatul careia Traian Basescu i-ar fi spus sefului ICR ca-i va transmite ce crede despre intamplare. In cursul serii de ieri, insa, niste apropiati ai lui Patapievici vorbeau despre faptul ca acestuia i s-a sugerat sa demisioneze.

Am incercat sa obtinem confirmarea informatiei din surse oficiale, dar "pe surse". Daca reuseam, o transformam in stire. Asa ca ramane barfa.

Ceva, insa, tot am prins. Ca directorul ICR ar avea misiuni atat de complexe de promovare a simtamintelor romanesti, incat e greu de lasat la vatra.