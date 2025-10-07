Oamenii nu-i taie necuratului coada pentru ca atunci inseamna ca dracu ar fi tratat ca un caine de rasa si ar deveni chiar mai aratos" Adina Ioana Marin, 14 ani si 10 luni

Joi, 02 Februarie 2006, ora 11:17
6002 citiri

Institutul Cultural Roman anunta vernisajul expozitiei 'Copilul intre diavol si Dumnezeu', care va avea loc miercuri, 8 februarie, ora 13.00. Expozitia va cuprinde lucrari plastice si literare cu continut religios realizate de copii, sub coordonarea profesorului Dorel Zaica. Vor lua cuvantul artistul Sorin Dumitrescu si Horia-Roman Patapievici, presedintele ICR.

Suporturile si tehnicile folosite sunt diverse: desen si pictura in plastilina, in traforaj, pe catifea, icoane pe sticla-lemn, creta colorata pe tabla, pictura pe gresie. Textele asociate reprezinta raspunsuri obtinute in cadrul unor exercitii de creativitate, bazate pe un chestionar tematic cu peste 1000 de intrebari. Cateva exemple: Preotul e un fel de cosar al sufletelor" Alexandra Lavinia Ristea, 11 ani si 8 luni; Oamenii nu-i taie necuratului coada pentru ca atunci inseamna ca dracu ar fi tratat ca un caine de rasa si ar deveni chiar mai aratos" Adina Ioana Marin, 14 ani si 10 luni; Peisajul este o caligrafie a lui Dumnezeu" Adrian Ionita, 8 ani si 5 luni.

Dorel Zaica, absolvent al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu (promotia 1959 1965) a organizat expozitii personale in Romania, Franta, SUA, Germania, Belgia, Spania si Austria. Profesor de desen din 1965, a conceput peste 100 de experimente de creativitate aplicata din care au rezultat 19 expozitii in Romania, 4 workshop-uri, doua filme de scurt metraj si sapte carti in curs de publicare sau in manuscris.

Expozitia este deschisa la sediul ICR, Aleea Alexandru 38, in perioada 8 februarie 8 martie.

