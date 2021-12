Noul consilier de stat din cabinetul Ciucă are studii vagi și emană "un antisemitism înfiorător": "Susține că în România nu a existat o politică de exterminare a evreilor"

Liberalul Horia Scarlat, fost director executiv al Poliției Locale București, se numără printre consilierii de stat din cabinetul premierului Nicolae Ciucă. Potrivit CV-ului său, a absolvit facultatea la 27 de ani și, printre altele, a fost colaborator al revistei Națiunea, specializată în texte conspiraționiste.

Detalii din CV-ul și pregătirea profesională a lui Scarlat au fost făcute publice de jurnalista PressOne Codruța Simina, pe pagina sa de Facebook.

”Nu scriu acest text pentru CV-ul dânsului, care e un melanj delicios după cum veți putea constata. În primul rând, pentru că, oricum am întors numeroasele pagini, nu am găsit liceul pe care l-a absolvit. În mod misterios, educația sa începe în 1999, la 27 de ani, când devine absolvent al Facultății de Drept de la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Apoi între 2008 și 2010, dă gata Școala de Înalți Funcționari Publici, plus un master în managementul alimentației publice și agroturismului, la USAMV București. Dacă e să ne luăm după CV, cariera lui pare un o căutare uimită între studiul piețelor de gros și diverse cursuri la instituții militare, cu activitate în cadrul UM01961. Și-a trecut chiar de două ori în CV un curs de pregătire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor. A fost în conducerea a două companii de interes național. Dar, cum ziceam, nu astea sunt motivele pentru care scriu acest text”, a scris jurnalista.

Codruța Simina atrage atenția asupra non-valorile care sunt puse în funcții înalte, subliniid că actualul consilier al premierului a colaborat cu o revistă care promova conspiraționismul și antisemitismul.

”Domnul Scarlat e doctorand la USAMV București, în prezent. Cercetează managementul și dezvoltarea rurală. Până în decembrie 2019, a fost colaborator al revistei Națiunea, un site doldora de texte conspiraționiste și de un antisemitism înfiorător. De pildă, în 15 aprilie 2019, publica un text semnat de Ion Coja, care susține că în România nu a existat o politică de exterminare a evreilor.

În revista Națiunea, Horia Scarlat publică poezii și un fel de editoriale. O să las aici lista articolelor sale, pentru că mi se pare relevant să înțelegem că așa se exprimă și scrie un înalt funcționar public, consilier de stat în Cancelaria primului ministru, doctorand, absolvent de drept, cu un master și nenumărate cursuri la activ. Unele chiar de public speaking. -> https://bit.ly/3IEHY0D

Am spicuit un citat din textul său "Lista criminalilor", publicat în revista Națiunea în iulie, 2019:

”Trăim într-un stat ce pare că are o capacitate extrem de limitată în a-și recunoaște vulnerabilitățile și erorile, un stat ce pare într-o moarte clinică. Un stat care hrănește degeaba instituțiile de forță în care pare că se urmărește doar avantajul personal al celor care par lipsiți de patriotism, al nonvalori, al celor care nu le mai pasă de nimic, dar pe care noi îi plătim cu salarii și pensii speciale mari.”

”Al nonvalori”. Pentru asta am scris, de fapt, textul de mai sus”, a conchis jurnalista.

Reamintim că Horia Scarlat a fost implicat într-un scandal după Congresul PNL din septembrie. Atunci, jurnalista Iulia Gârbacea de la Pro TV l-a acuzat că a bruscat-o și a împiedicat-o să filmeze. Ulterior, premierul Florin Cîțu l-a numit pe Horia Scarlat în funcția de consilier de stat în cadrul cancelariei prim-ministrului.

