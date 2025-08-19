Șoc la naționala feminină de tenis. Horia Tecău a plecat după ce și-a pus în cap jucătoarele

Fostul tenisman Horia Tecău a anunțat, marți, că renunță la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României.

''Am încheiat cu recunoștință rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experiență valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulțumesc celor care ați fost aproape!'', a scris Tecău într-o postare pe pe Insta Story.

Demisia vine într-un moment tensionat la echipa națională a României, după ce Horia Tecău s-a arătat nemulțumit de faptul că jucătoare cu mai multă experiență au refuzat convocarea la ultima acțiune, meciurile de baraj cu Japonia și Canada, provocând astfel o reacție din partea tenismenei Gabriela Ruse.

”Câteodată, unele jucătoare, unii jucători aleg să nu participe la un meciurile naționalei. Și nu suntem singura țară unde se întâmplă acest lucru. Mi-aș dori însă ca toate jucătoarele să răspundă mereu pozitiv la toate convocările pentru că această competiție reprezintă pasiunea foștilor jucătoare care au jucat pentru România și au dus această competiție la un nivel atât de înalt. Mi-aș dori ca jucătoarele să răspundă pozitiv, indiferent cine e convocat”, a spus Tecău.

”Mie nu-mi place această abordare, adică să vii la echipa națională doar când contextul este favorabil pentru tine. Am fost și eu jucător și mi-am dorit foarte mult să joc la națională. Iar aceste meciuri au reprezentat și experiență, și imagine. Mi-am hrănit visul jucând pentru România și mi-am depășit foarte multe limite. Știu ce înseamnă, iar acesta este un mesaj pentru tinerele jucătoare din echipă, dar și pentru generațiile viitoare. Când primesc răspunsul: ”Pot să vin să reprezint România dacă se potrivește cu programul meu”... mie nu-mi place”, a adăugat el.

Ads

”Am văzut declaraţia lui Horia, ce pot să zic, câteodată am aşa impresia că nu a fost jucător şi nu înţelege situaţia. Şi pentru noi, să mergem să jucăm în Japonia pe o altă suprafaţă, pe un alt continent, schimbând deja de zece ori fusul orar, nu e uşor.

Adică toate lucrurile astea se simt şi pentru mine scopul principal a fost să mă calific la Roland Garros pe tabloul principal. M-a şi durut puţin acea declaraţie a lui, pentru că am venit mereu cu sufletul deschis. S-a întâmplat o dată sau de două ori să nu pot participa.

Plus că eu n-am putut să particip din cauza accidentării de la Miami, eu n-am ştiut dacă o să fiu disponibilă să pot participa la Fed Cup. Priorităţi, în primul rând. Dar să nu se înţeleagă faptul că nu vreau să joc pentru ţara mea.

Iubesc să joc pentru ţara mea şi probabil că sunt cele mai frumoase momente din cariera unui sportiv. Câteodată, trebuie să pui în balanţă lucrurile. Ce e câteodată bine pentru tine şi ceea ce nu este atât de bine”, a răspuns Gabriela Ruse.

Ads