Ce a facut Horia Tecau in optimile de finala ale turneului de tenis de la Roma

Tecau si Krawietz, favoritii numarul opt, au obtinut victoria in 69 de minute.Tecau si partenerul sau au inceput bine si au condus cu 2-0, dar britanicii au revenit si au egalat. La 4-3, Tecau si Krawietz au facut un nou break, iar apoi au incheiat setul cu 6-3. In actul secund, diferenta a fost facuta de un break al perechii romano-germane la 2-2.Tecau si Krawietz au avut un procentaj remarcabil la punctele cu primul serviciu - 91% (31 de puncte din 34 de mingi).Invingatorii si-au asigurat un cec de 16.250 de euro si 180 de puncte ATP la dublu, urmand sa joace in sferturi contra perechii John Peers (Australia)/Michael Venus (Noua Zeelanda).