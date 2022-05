Horia Tecau, reactie originala pe Facebook, dupa ratarea trofeului de la Australian Open, la dublu mixt

Tenismenul roman Horia Tecau a avut o reactie cel putin interesanta pe pagina sa de Facebook, dupa ce a pierdut in finala de dublu mixt de la Australian Open, acolo unde a facut pereche alaturi de Coco Vandeweghe, din Statele Unite.

Romanul nascut la Constanta, in varsta de 31 de ani, a postat pe o retea de socializare patru versuri din strofa a doua a poemului "If" ("Daca"), scris in 1895 de catre Rudyard Kipling, direct in limba engleza: "If you can dream-and not make dreams your master/If you can think-and not make thoughts your aim;/If you can meet with Triumph and Disaster/And treat those two impostors just the same" (n.r. - "Daca visezi - dar nu-ti faci visul astru;/De poti sa speri - dar nu-ti faci jindul tel;/De-ntampini si Triumful si Dezastrul/Mereu senin si in acelasi fel".

Reactia vine dupa ce Tecau, impreuna cu Vandeweghe, au pierdut, scor 4-6, 6-4, 5-10, in finala de dublu mixt de la Australian Open, in fata cuplului Vesnina/Soares.

El mai are un trofeu la mixt cucerit in 2012, alaturi de Beth Mattek-Sands, dar si o alta finala pierduta la Melbourne, in aceeasi proba, atunci facand pereche alaturi de Sania Mirza din India.

