Horia Tecau, testat pozitiv cu COVID-19: "Incurajez cu tarie pe oricine mi-a fost aproape in ultimele zile sa se testeze"

"In urma unui control de rutina, am iesit pozitiv pentru Covid-19. Nu am niciun simptom, dar incurajez cu tarie pe oricine mi-a fost aproape in ultimele zile sa se testeze. Deocamdata, ma voi autoizola pana imi voi face un alt test", a scris el pe Facebook Tecau nu a mai evoluat din 4 octombrie, dupa ce el si partenerul sau, olandezul Jean-Julien Rojer, au fost eliminati in optimile turneului de la Roland Garros.Si Simona Halep a fost infectata cu noul coronavirus. Ea a declarat luni, 9 noiembrie, ca s-a refacut dupa ce a suferit de Covid-19.Jucatoarea de pe locul 2 WTA a precizat, la 31 octombrie, ca este purtatoare a virusului Sars-CoV-2.