Performanta uriasa pentru Horia Tecau! Romanul a castigat trofeul la Halle

Tecau si Krawietz au invins, in ultimul act, cu scorul 7-6 (4), 6-4, echipa Felix Auger-Aliassime/Hubert Hurkacz (Canada/Polonia).Invingatorii vor primi un premiu total de 40.200 de euro si cate 500 de puncte ATP Acesta este primul trofeu obtinut de Tecau in 2021, tot primul cu noul partener pe care il are din acest an si cel cu numarul 38 din cariera, la dublu. Romanul mai are 23 de finale jucate, dintre care doua in 2021, cu Krawietz in echipa, la Barcelona si la Rotterdam.