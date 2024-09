Horia Tecau, eliminat in sferturi la US Open

Horia Tecau a parasit intrecerea de dublu masculin de la US Open in faza sferturilor de finala.

Romanul si partenerul sau, olndezul Jean-Julien Rojer, au fost invinsi in doua seturi de francezii Pierre-Hugues Herbert si Nicolas Mahut, scor 7-6 (5), 6-4.

Doar o ora si jumatate au rezistat pe teren Tecau si Rojer, care au trebuit sa se recunoasca invinsi desi ramasesera perechea favorita la castigarea turneului dupa eliminarea principalilor capi de serie.

Jucatorii din Hexagon au reusit 41 de lovituri castigatoare, fata de numai 28 pentru Tecau si Rojer, dar au si gresit mai putin, avand 12 erori nefortate, fata de 14 ale adversarilor.

Romania mai are un reprezentant in turneul de dublu masculin, Florin Mergea urmand a evolua miercuri, alaturi de indianul Rohan Bopanna, in sferturile de finala.

Tecau a fost eliminat in sferturile de finala de la US Open si la dublu mixt, dupa ce Simona Halep a decis sa se retraga din concurs.

M.D.

