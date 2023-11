Procurorul Horodniceanu, după ce a fost iertat de CSM în scandalul „Știi cine sunt eu?”: „O acțiune de hărțuire”

Procurorul Daneil Horodniceanu, membru al CSM, a reacționat după ce Consiliul Superior al Magistraturii l-a iertat în dosarul în care Inspecția Judiciară a cerut cercetarea sa disciplinară pentru scandalul „Știi cine sunt eu?” în care procurorul a fost implicat.

Într-un comunicat transmis miercuri seara, Horodniceanu spune în continuare că e o victimă a „hărțuirii” polițiștilor. Fostul șef al DIICOT spune că nu exclude nici varianta ca polițiștii să îl fi hărțuit pentru obținerea unor foloase necuvenite. Comunicatul integral al lui Horodniceanu:

„Urmare a hotărârii pronunțate astăzi de Secția pentru procurori în materie disciplinară, doresc sa fac urmatoarele precizari:.

1. Dețin înregistrarea video a momentului în care autoturismul condus de mine se angajează în depășirea autospecialei politiei cu semnalizarea manevrei cu câteva secunde înainte de a fi oprit de agenții de poliție. Motivul final al opririi mele în trafic, invocat de politiști și preluat de mass-media, a fost că nu am semnalizat depășirea. Înregistrarea video a semnalizării depășirii a fost supusă unei expertize efectuată de un expert de reputație și credibilitate internațională, expertiza concluzionând în sensul celor de mai sus.

2. Înregistrarea video difuzată cu 6 luni în urmă pe numeroase canale media a fost realizată fraudulos (cu dispozitiv personal disimulat în uniformă) de agenții de poliție din cadrul Politiei Rurale Iași și diseminată cu încălcarea legii poliției și legii privind protecția datelor personale. Ceea ce a fost prezentat în spațiul public, însă, este o prelucrare trunchiată și scoasă din context a incidentului. Contextul la care mă refer și pe care voi încerca în continuare să-l probez fără echivoc, conține indicii cu privire la intentia frauduloasa a celor doi agenți de politie, aflați nu într-o misiune legală, ci într-o acțiune de hărțuire, existând doar două variante în care ar fi procedat astfel. Au renunțat probabil la planul inițial în momentul în care m-au văzut coborând din mașină.

3. Faptul că agenții de poliție intră în misiune de noapte cu Body-worn camera descărcată (a cărei posesie este obligatorie și în legătură cu funcționarea căreia aveau datoria să se asigure la intrarea în serviciu) și opresc autoturisme în trafic sub pretextul, dovedit mincinos, al nesemnalizării manevrei de depășire mă îndreptățește să nu exclud nici o versiune, nici măcar pe cea a tentativei de obținere a unor foloase. Așa cum am comunicat deja, am devenit conștient de indiciile acestei conduite de la bun început. De altfel, acest mod de comportament a generat reacția mea, experiența mea trebuind să fie suficientă pentru a nu da curs nici unei provocări. Cercetarile în curs vor elucida, sper, dacă am fost sau nu în eroare.

Conducătorii auto, indiferent cine sunt ca statut social sau profesional, trebuie sa aibă încredere în Politia Română, dar pentru ca încrederea să existe în mod real, este necesar ca interventia autorității să fie întotdeauna conformă cu legea si proporțională cu fapta.

Hotărârea Secției pentru procurori nu este definitivă. După rămânerea definitivă a hotărârii voi oferi toate detaliile necesare susținerii celor mai sus afirmate.”

Pe 27 iunie, Inspecţia Judiciară anunţa că a exercitat acţiunea disciplinară faţă de procurorul Daniel Horodniceanu pentru săvârşirea unor abateri disciplinare.

Potrivit unui comunicat al IJ, transmis AGERPRES, inspectorii judiciari au reţinut că fapta procurorului care, fiind oprit în trafic de agenţi de poliţie, s-a adresat pe un ton superior, ridicat, a manifestat o atitudine agresivă, intimidantă, de natură să pună interlocutorii într-o poziţie umilitoare, contrar comportamentului pe care ar trebui să îl aibă în public orice magistrat, constituie abatere disciplinară prevăzută de art. 271 lit. a) din Legea 303/2022 raportat la art. 104 din Legea 161/2003 republicată, cu modificările ulterioare.

De asemenea, inspectorii au reţinut că fapta procurorului care, în cadrul interacţiunii cu agenţii de poliţie, şi-a declinat şi afirmat repetat calitatea de procuror, a ameninţat cu repercusiuni ulterioare prin implicarea superiorilor agenţilor de poliţie, sugerând că ar avea relaţii sau influenţă cu scopul de a primi un tratament favorabil şi de a-şi rezolva problemele în alt cadru decât cel reglementat pentru toţi cetăţenii, constituie abatere disciplinară prevăzută de art. 271 lit. m) din Legea 303/2022.

Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la angajarea răspunderii procurorului în cauză.

Horodniceanu a fost oprit în trafic de poliţiştii dintr-o comună din judeţul Iaşi pentru că nu ar fi semnalizat că intenţionează să facă o depăşire.

Conform unei înregistrări video apărute în spaţiul public, el i-a întrebat poliţiştii care l-au oprit în trafic dacă ştiu cine este şi le-a spus că îi va contacta pe superiorii lor.

În momentul în care unul dintre poliţişti a răspuns că nu îl cunoaşte, Daniel Horodniceanu i-a menţionat că a condus DIICOT şi este cunoscut de toţi poliţiştii din judeţ.

"Sunt procuror-şef Daniel Horodniceanu de la Crimă Organizată. Nu mă cunoaşteţi?", a spus actualul vicepreşedinte al CSM. "Nu vă cunosc", a venit replica agentului de poliţie. "Dar de ce nu mă cunoaşteţi oare? Dar de unde sunteţi dumneavoastră, de la Vaslui sau de la Iaşi?", a întrebat Daniel Horodniceanu, moment în care unul dintre agenţii de poliţie îşi declină identitatea şi precizează că este de la Secţia 1 Poliţie Rurală.

În aceeaşi filmare este surprins momentul în care vicepreşedintelui CSM îi sunt solicitate actele de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare al maşinii şi poliţa de asigurare.

"Eu am să vă dau legitimaţia mea de procuror şi am să vă mai întreb o dată de ce m-aţi oprit?", a continuat Horodniceanu.

Agentul de poliţie îi răspunde că a fost oprit pentru că nu a păstrat distanţa regulamentară în trafic, a făcut o depăşire fără a semnaliza corespunzător şi rula cu o viteză mai mare decât prevederile legale. Poliţistul i-a transmis că nu îl amendează, ci doar i-a solicitat actele pentru că a dorit să îi atragă atenţia la greşelile din trafic.

"Vă rog să îmi mai spuneţi o dată cum vă numiţi", a continuat Horodniceanu, în timp ce îi înmâna o parte dintre documentele solicitate.

Ulterior, el le-a comunicat poliţiştilor că este procuror de 25 de ani, iar în 2016 a vorbit cu fostul ministru Gabriel Oprea pentru majorarea salariilor poliţiştilor cu 15%.

După apariţia filmării în spaţiul public, Daniel Horodniceanu a susţinut că nu a încălcat nicio normă rutieră şi întreaga situaţie ar fi fost pusă la punct de cei doi poliţişti, care îl cunoşteau.

