Horoscop zilnic. Duminică, 10 august. Zodia care are parte de o aventură

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Nu ești nici pe departe în forma ta cea mai bună, așa că fă-ți un program cât mai lejer. La serviciu vei avea parte de tot felul de evenimente care te vor scoate din ritm și nu vei reuși să realizezi mare lucru. Ai tendința de a aștepta prea mult de la partenerul de suflet. Dacă ai fi ceva mai realist, ar fi mai bine pentru toată lumea. N-ar fi exclus să ai parte de o aventură.

Taur: Vei avea de semnat contracte, acte financiar-contabile, de obținut aprobări. Toate se vor poticni la un moment dat, dar eforturile pe care le vei face vor da până la urmă rezultate. De bani nu vei duce lipsă, deși vei avea destule cheltuieli de făcut. Entuziasmul și optimismul de care dai dovadă te vor ajuta să obții rezultate bune în activitățile în care ești implicat.

Gemeni: Energia fizică este peste nivelul cu care ne-ai obișnuit și, dacă vei reuși să o folosești în mod constructiv, este posibil să ai rezultate mai deosebite. La slujbă vei avea de depășit câteva obstacole și pentru orice nimic va trebui să te zbați. Așadar, încearcă să o iei mai încetișor și nu forța nota, chiar dacă ți se pare că ești în situația de a-ți putea impune punctele de vedere.

Rac: Inițiativele tale vor putea fi duse la bun sfârșit grație și bunei capacități de concentrare de care dai dovadă în această perioadă. Aparatul urogenital va fi mai sensibil. Relația cu superiorii ierarhici va fi destul de tensionată, în ciuda faptului că aceștia te vor aprecia din toate punctele de vedere. Este posibil să ți se dea noi responsabilități.

Leu: Este posibil să ai dureri de oase sau poate vezica biliară va avea o funcționare mai greoaie. Încearcă să păstrezi un regim de viață cât mai echilibrat. La serviciu reușești să îți pui în valoare calitățile, așa că vei reuși să te faci apreciat atât de șefi, cât și de subalterni. Ai mai multe proiecte pe care dorești să le pui în practică și asta cât mai repede. Îți trebuie un colaborator și n-ar fi exclus să îl găsești.

Fecioară: În această perioadă va trebui să te ocupi de problemele rămase nerezolvate de mai mult timp. Există oportunitatea de a suferi un mic accident, așa că, pe cât posibil, nu te implica în activități cu grad mare de risc. Se trag tot felul de sfori și se încearcă rezolvarea unor probleme importante în culise. Fii prudent și nu te lăsa entuziasmat de orice informație vei primi.

Balanță: Nu te implica în activități fizice prea mari și, mai ales, nu face mișcări bruște. Starea psihică nu va fi dintre cele mai bune la începutul zilei. La serviciu este o perioadă foarte agitată pentru tine și trebuie să fii în formă. Ai parte de tot felul de schimbări în plan profesional, dar mai devreme sau mai târziu acestea te vor avantaja.

Scorpion: Reușești să comunici ceva mai bine cu partenerul de suflet. Pentru a nu strica acest echilibru, fragil totuși, ar fi de dorit să eviți să-i adresezi critici. Zona coloanei vertebrale va fi ceva mai sensibilă în această perioadă. Colegii nu se vor arăta prea dornici să te ajute, așa că ar fi bine să te bazezi numai pe propriile forțe.

Săgetător: Este posibil ca unele neplăceri legate de sănătate să te împiedice să te achiți cu succes de sarcinile de la serviciu. Dacă ți se va cere să rămâi peste program, nu este cazul să eziți. Oricum, șefii îți vor aprecia într-o mai mare măsură eforturile depuse. Situația ta financiară are toate șansele să se îmbunătățească, ceea ce îți va distrage atenția de la aspectele mai puțin plăcute ale vieții.

Capricorn: Activitățile sociale în care ești implicat îți vor permite să cunoști persoane care îți vor stârni interesul. Vei face o bună impresie și vei putea miza pe sprijinul unei persoane din anturajul apropiat. Ești optimist și plin de energie și asta te mobilizează să realizezi lucruri deosebite. Unul din proiectele pentru timpul liber va trebui amânat.

Vărsător: Evită să te încăpățânezi și să îți susții cu prea multă înverșunare punctele de vedere. Încearcă să fii ceva mai cooperant și, mai ales, mare atenție să nu stârnești gelozia partenerului. Nu vei fi într-o formă prea bună. În cazul în care ai de gând să pleci la un drum, fii cât se poate de atent, deoarece este posibil să ai parte de tot felul de blocaje.

Pești: Ești cam nemulțumit, dar, de fapt, exagerezi. Dacă ai fi mai conciliant, mai înțelegător, ai putea rezolva chiar mai multe decât ți-ai propus. O surpriză plăcută ar putea veni de la prietenii aflați pe alte meleaguri. Starea de agitație, de neliniște va fi mare pe tot parcursul zilei. Relația cu partenerul de viață va fi tensionată din cauza agitației ce te stăpânește.

