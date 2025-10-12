Horoscop zilnic. Duminică, 12 octombrie. Zodia care reia legătura cu o cunoștință mai veche

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei avea de făcut multe drumuri în timpul zilei. Activitățile se vor dovedi binevenite, căci vei scăpa de surplusul de energie. Este posibil ca o cunoștință făcută întâmplător să îți rețină în mod deosebit atenția. Intuiția de care dai dovadă în aceste zile îți va permite să te faci remarcat într-un grup mai larg, dar și să rezolvi o situație delicată.

Taur: O întâlnire cu familia îți va ocupa o bună parte din zi. Se vor dezbate probleme de interes comun și nu îți va fi ușor să te faci ascultat — poate și pentru că ești mai nervos, mai irascibil. S-ar putea să ai de făcut cuiva un cadou sau, oricum, va trebui să cheltuiești niște bani. Ține legătura cu prietenii aflați pe alte meleaguri; vei afla vești îmbucurătoare de la sau despre aceștia.

Gemeni: Ești încordat într-o oarecare măsură, dar după ce vei pune la punct planurile de viitor, te vei simți mult mai bine. Cineva din familie îți va solicita un sfat într-o problemă importantă. Pe cât posibil, evită speculațiile financiare, căci ai putea face greșeli mari. Timpul liber ar putea fi alocat chestiunilor domestice, la care ai rămas în urmă în ultimul timp.

Rac: Ai muncit suficient, dar tot nu se poate spune că ai rezolvat ceea ce ți-ai propus. Dialogul în contradictoriu cu rudele te va obosi și ar fi bine să faci un efort și să mai lași câte ceva de la tine. Ai putea să te preocupi mai mult de propria persoană. Banii nu îți lipsesc, așa încât ai putea să-ți satisfaci un moft.

Leu: Chiar dacă nu ți-ai programat o deplasare, vei fi nevoit să o faci. Dacă aveai de obținut o aprobare, șansa te va susține, cu condiția să dai dovadă de calm și răbdare. Colaborările nu te avantajează în această perioadă. Este posibil să ți se facă o propunere interesantă, dar ar fi bine să nu dai un răspuns imediat; încearcă să mai tragi de timp. Eventual, sfătuiește-te cu un prieten.

Fecioară: Situația financiară nu îți va ridica probleme, așa că poți face liniștit cumpărăturile pe care le ai în plan. În cazul în care dorești să iei o decizie privitoare la căminul tău, va fi bine ca mai întâi să te consulți și cu ceilalți membri ai familiei. Nu încerca să insiști să-ți impui punctele de vedere, deoarece există riscul de a genera discuții obositoare, fără niciun rezultat.

Balanță: Dialogul cu cei din jur se va dovedi fructuos, cu condiția să îți stăpânești impulsivitatea. Dacă aștepți o veste sau un răspuns, acesta va veni mai târziu, dar te va satisface. Ți se va da o idee asupra căreia merită să te apleci. Ai putea avea mai multă încredere în cei din jur, chiar dacă nu îți susțin punctele de vedere. În plan mental funcționezi la limita superioară.

Scorpion: Energia ta este la limita inferioară, așa că nu te apuca de nimic din ceea ce te-ar putea suprasolicita. Încearcă să o iei mai încetișor și vei avea mai multe satisfacții. Ai putea primi un ajutor substanțial de la colegi. Nu te adânci asupra detaliilor, deoarece riști să pierzi din vedere esențialul. O cunoștință mai veche îți va da un semn de viață, ceea ce va fi o surpriză plăcută pentru tine.

Săgetător: Vei avea o discuție cu o rudă apropiată, în urma căreia vor apărea câteva semne de întrebare. Ai nevoie de puțin timp pentru a-ți pune gândurile în ordine. O ieșire la un spectacol ar fi binevenită. În general, activitățile sociale îți vor face bine, căci îți vor permite să depășești mai ușor neplăcerile cotidiene, ce par a nu se mai termina.

Capricorn: Ai de pus în ordine tot felul de hârtii, ceea ce te va plictisi peste măsură. Energia de care dai dovadă în tot ce faci va determina o creștere de popularitate în rândul prietenilor. O cunoștință îți va face un anunț. Evită discuțiile în contradictoriu sau activitățile în care ai nevoie de colaborare. De fapt, ar fi de dorit să nu dai curs pornirilor impulsive, căci ai putea face greșeli.

Vărsător: Prietenii îți vor face o invitație care te tentează, dar s-ar putea să nu mai finalizezi ceea ce ți-ai propus. Profită de ocazie pentru a face cunoștință cu alte persoane, cu care ai putea avea o discuție interesantă. În anturajul tău apropiat vor exista unele animozități, dar nu este cazul să intervii, căci nu vei reuși decât să încingi spiritele.

Pești: Succese se anunță în comunicarea cu cei din jur. Poate apărea cineva de mare viitor în viața ta. O abordare sinceră a unei prietenii este lucrul cel mai indicat, mai ales că ți se potrivește. Sensibilitatea de care dai dovadă în această perioadă va face o bună impresie persoanelor de sex opus. Dacă vei avea de dat un examen, cu siguranță rezultatul te va satisface.

