Horoscop zilnic. Duminică, 2 noiembrie. Zodia care se confruntă cu gelozia partenerului

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Relația cu partenerul de viață va fi prioritară pentru tine în această perioadă. Este posibil să primești o ofertă de colaborare avantajoasă, dar nu este cazul să te grăbești câtuși de puțin. Pe acasă vor fi multe de făcut și acest lucru te va obosi. Totuși, ar fi bine să nu mai amâni activitățile pe care le ai trecute în plan. Mare atenție, căci în gospodărie s-ar putea deteriora câte ceva.

Taur: Nevoia de comunicare cu ființa iubită va fi mare, dar nu vei reuși întotdeauna să ajungeți la o concluzie comună. La slujbă poți avea unele realizări cu condiția să nu te lași condus de primul impuls. Relația cu superiorii ierarhici va fi deosebit de tensionată. Sunt posibile unele succese legate de bani. Este o perioadă în care ar trebui să eviți confruntările cu orice autoritate.

Gemeni: Vei avea parte de o mulțime de probleme mărunte, care nu îți vor da timp nici măcar să respiri. Un colaborator îți va da o informație ce ți-ar putea aduce o mulțime de avantaje dacă vei ști să o folosești. Inspirația îți va permite să faci față cu bine tuturor situațiilor cu care te vei confrunta. În familie vei avea parte de discuții obositoare, și ar fi bine să îți păstrezi calmul.

Rac: Ești inspirat și acest lucru te ajută în rezolvarea a tot felul de activități. Dacă va fi nevoie să pleci într-o delegație, nu este cazul să îți arăți nemulțumirea. Chiar dacă situația nu îți convine, ar fi de dorit să nu faci niciun fel de comentarii. Activitățile intelectuale îți vor da ocazia să-ți pui în valoare calitățile, dar n-ar fi rău să îți treci în program și o activitate recreativă.

Leu: Șansa nu te va proteja în această zi, așa că lucrurile nu îți ies așa de ușor precum te-ai aștepta. Ține cont că traversezi o perioadă în care sunt favorabile mai degrabă finalizările decât noile inițiative. În cazul în care dorești să faci o schimbare, nu lua decizii superficiale, ci gândește-te cu seriozitate. Nu te lăsa influențat de amabilitățile unei persoane din anturajul apropiat!

Fecioară: Energia fizică nu va fi punctul tău forte, așa că ar fi de dorit să ai un program cât mai echilibrat în această zi. Este foarte posibil să apară neplăceri de tot felul, dar mai ales în relația cu partenerul de viață. Prudența va trebui pusă pe primul plan în tot ce vei dori să întreprinzi. Un mic câștig te va ajuta să închei ziua într-un mod mai optimist.

Balanță: Ești mai dinamic și mai vioi decât în mod obișnuit. Totuși, discuțiile în contradictoriu vă pot crea o stare accentuată de agitație, de neliniște. Interesul tău pentru relația cu persoana iubită va fi mare și nu vei avea parte de surprize. Sprijinul partenerului de suflet îți va fi de un real folos în ceea ce privește chestiunile financiare.

Scorpion: Nu ai parte de o stare nemaipomenită în ceea ce privește sănătatea ta. În cazul în care te confrunți cu o suferință cronică, este posibil ca aceasta să revină în atenția ta, sau chiar să se acutizeze. La serviciu, lucrurile nu evoluează așa cum îți dorești și va trebui să te descurci de unul singur. Eforturile făcute vor fi apreciate de superiorii ierarhici.

Săgetător: Ai multă energie, iar în această zi vei reuși să ți-o folosești într-un mod care te va avantaja. Pentru tine cel mai bine ar fi să te implici în activități sociale, care îți vor da ocazia să capeți mai multă încredere în propriile capacități. Nu pierde ocazia de a-ți pune în practică proiectele mai îndrăznețe. Găsește-ți ceva mai mult timp pentru ființa iubită.

Capricorn: Ți se vor face tot felul de propuneri, dar nu este cazul să te grăbești nici măcar un pic. Inițiativele din această zi se vor bucura de succes, cu condiția să dai dovadă de prudență și să nu aștepți rezultate imediate. Sfaturile celor din familie se vor dovedi inspirate și n-ar fi rău să ții cont de acestea. Este posibil să cheltuiești ceva bani pentru îmbunătățirea sănătății.

Vărsător: Va fi nevoie de multă alergătură pentru a putea rezolva tot ce ai în plan. Este posibil chiar să fie nevoie să ceri sprijinul unor prieteni pentru a nu rămâne prea mult în urmă cu activitățile. Atmosfera la serviciu va fi relaxată, așa că nu ai de ce te plânge. Este posibil ca succesul de care te bucuri în rândul persoanelor de sex opus să genereze manifestări de gelozie ale partenerului.

Pești: Îți vei dori mai mult ca oricând o consolidare a relației tale cu ființa iubită. Unele din proiectele pe care le-ați făcut împreună de mai mult timp ar putea fi puse în practică. Sentimentele tale sunt deosebit de puternice și, din fericire, se bucură de reciprocitate. Mare atenție dacă ai de semnat acte sau orice fel de documente oficiale, căci se pot ivi tot felul de încurcături.

