Horoscop zilnic. Duminică, 28 septembrie. Zodia care reușește să facă față tuturor provocărilor

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ai nevoie de ceva bani, dar șansa nu te va ajuta într-o prea mare măsură. Ar fi bine să fii mai chibzuit cu cheltuielile și mai ales să nu te implici în activități financiare riscante. Nu de alta, dar riști să rămâi lefter. Profită de orice oră liberă pentru a face puțină mișcare și, în felul acesta, starea ta psihică se va îmbunătăți. În gospodărie vor fi multe de făcut și totul trebuie tratat cu mare atenție.

Taur: Starea ta generală se îmbunătățește constant și, chiar dacă nu ai prea multă energie, reușești să faci față tuturor provocărilor. Încearcă să finalizezi cât mai multe treburi, căci îndemânarea te va ajuta să faci totul într-un timp record. Nu uita că cineva își pune mari speranțe în sprijinul tău. Dacă pleci la cumpărături, gândește-te de două ori înainte de a scoate banii din buzunar.

Gemeni: În gospodărie te vei confrunta cu situații de tot felul, dar felul în care vei rezolva problemele apărute va face o bună impresie. Capacitatea de comunicare atinge limita superioară și îți permite să obții o aprobare sau o promisiune la care sperai de mai mult timp. În plan sentimental, lucrurile nu stau așa cum îți dorești, dar nici nu este momentul să iei o decizie.

Rac: Ai unele controverse cu rudele apropiate, dar acestea se vor rezolva cu rapiditate. O discuție cu partenerii de afaceri îți va aduce la cunoștință detalii interesante, care ți-ar putea fi de un real folos în viitorul apropiat. Fii prudent, căci orice cuvânt îți este judecat și analizat. Nu este un moment favorabil pentru a te implica în activități care să aibă în vedere o realizare imediată.

Leu: Este foarte posibil să pleci la drum, ceea ce va fi o bună ocazie să folosești în mod eficient surplusul de energie de care dispui. Ți se va face o propunere pentru o colaborare deosebit de interesantă, dar nu este sigur că totul este chiar așa cum se prezintă la prima vedere. Nu este însă momentul să semnezi acte sau documente oficiale.

Fecioară: Reușești să fii mai eficient în toate mediile în care îți desfășori activitatea, ceea ce te face mai încrezător, dar și mai optimist. Vei face o bună impresie unor persoane care îți vor fi de un real folos într-o situație ce va apărea nu peste mult timp. Nu demara însă nimic deocamdată, este nevoie de timp și de un efort constant pentru a rezolva ce ți-ai propus.

Balanță: Traversezi o perioadă agitată, în care trebuie să rezolvi o mulțime de nimicuri. Cineva va interveni în planurile tale și acest lucru te va deranja; nu este însă cazul să îți manifești supărarea. Încearcă să discuți nemulțumirile care te apasă și să rezolvi totul fără prea multă zarvă. Succesul este condiționat de diplomație, indiferent că este vorba de afaceri sau de chestiuni personale.

Scorpion: Vei avea de făcut față unei întâlniri cu oameni importanți. Calitățile tale vor ieși în evidență și vor face o impresie foarte bună celor din anturajul de la serviciu. Se pare că vei putea să-i convingi de valabilitatea părerilor tale, pe care le vor susține necondiționat. Acasă se vor petrece evenimente oarecum neașteptate, dar care nu îți vor face niciun fel de probleme.

Săgetător: Vei avea ocazia să te implici într-o activitate mai deosebită, ceea ce îți va aduce o creștere a popularității tale în rândul celor din anturajul apropiat. Cineva încearcă să îți facă rău, fii atent și, mai ales, nu te încrede în orice zâmbet amabil. Farmecul personal îți permite să îți îmbunătățești relația cu partenerul de suflet, dar n-ar fi exclus nici ca cineva să îți facă ochi dulci.

Capricorn: Pe acasă va fi multă agitație și nu vei putea să te relaxezi așa cum ți-ai propus. Nu este cazul să încerci discuții lămuritoare cu rudele apropiate, căci nu vei reuși decât să tensionezi atmosfera. Ești implicat în chestiuni mult prea importante pentru a merita să le ratezi, așa că încearcă să-ți canalizezi energia spre activitățile pe care le consideri prioritare. Dacă nu îți vei face un program echilibrat, ai putea avea probleme de sănătate.

Vărsător: Speculațiile te avantajează astăzi, așa încât ai putea să te relaxezi la jocurile de noroc. În rest, dorești să faci foarte multe, dar, contrar obiceiului, ideile îți sunt cam împrăștiate și ai putea greși cu ușurință. Relația cu partenerul de viață va fi cam tensionată și ar fi de dorit să nu te implici în discuții în contradictoriu. Și relația cu colaboratorii ar putea să-ți ridice probleme.

Pești: Energia fizică nu este foarte mare și ai tendința de a ți-o risipi pentru tot felul de activități lipsite de importanță. Câteva zile de odihnă activă îți vor spori randamentul. Dacă nu îți poți permite o călătorie, ai putea practica un sport; nu uita însă nici de treburile de prin gospodărie. Încearcă să dai dovadă de mai multă conștiinciozitate la serviciu!

