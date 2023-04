Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ziua de astazi nu va fi nemaipomenita. Nu prea esti in apele tale si asta te impiedica sa rezolvi ceea ce ti-ai propus. Activitatile gospodaresti par a nu se mai termina si asta iti accentueaza starea de iritare. O sueta cu prietenii te-ar putea ajuta sa vezi lucrurile si din alta perspectiva. La serviciu vor fi multe de facut, dar vei fi eficient si vei finaliza totul in timp util.

Taur: Situatia bugetului tau este suficient de buna incat sa iti permiti sa iesi la cumparaturi. N-ar fi exclus ca, datorita sprijinului unui prieten sa castigi o suma de bani. Vei afla o veste care iti va produce o emotie puternica, dar in scurt timp vei constata ca pe tine nu te influenteaza intr-o prea mare masura. Inspiratia iti permite sa faci fata unor activitati mai deosebite.

Gemeni: Esti cu gandurile foarte imprastiate, asa incat nu este o zi favorabila pentru a lua decizii sau pentru a rezolva problemele delicate. Pe cat posibil, evita sa pleci in vreo calatorie, caci ai putea avea o surpriza, nu legata de actele de calatorie. Partenerul de viata va avea o realizare fie in ceea ce priveste un acord, o aprobare, un examen sau poate va castiga o suma de bani.

Rac: Ti s-au pregatit niste bani sau poate un cadou. Relatia cu persoana iubita are sanse de a se imbunatati cu conditia sa nu dai curs impulsivitatii verbale. La serviciu vei avea parte de o lucrare mai dificila pe care ai putea sa o finalizezi cu bine. In general relatia cu strainatatea va va avantaja in aceasta perioada, indiferent ca este vorba de afaceri sau divertisment.

Leu: Vei afla tot felul de noutati, iar hotararile pe care le vei lua vor fi cu totul neasteptate pentru cei din jur. Dorinta ta de schimbare se va concretiza intr-o oarecare masura, ceea ce te va entuziasma in mod deosebit. De asemenea, este posibil ca o lucrare pe care ai inceput-o de mai mult timp sa poata fi incheiata, ceea ce iti va aduce aprecieri din partea colegilor si chiar si a sefilor.

Fecioara: Este foarte posibil sa cunosti pe cineva, care iti va fi de un real folos, in viitorul apropiat. In discutiile pe care le vei avea, fii atent la tot ce spui, caci exista riscul de a face o gafa. Harnicia de care dai dovada, nu va trece neobservata. La serviciu va fi mult de munca dar vei avea rezultate bune asa incat efortul nu te va obosi. Activitatile intelectuale vor fi prioritare in aceasta perioada.

Balanta: Dari de seama, decizii si nu in ultimul rand calatoriile de studii, toate va vor da de furca. Mintea dvs este plina de idei, dar, contrar obiceiului, este cam imprastiata, asa ca este cazul sa fiti prudent in luarea deciziilor. Ai multe de facut prin casa, dar cum nimic nu este urgent, ai putea lasa lucrurile asa cum sunt si sa iesi cateva ore la plimbare.

Scorpion: Vei primi multe oferte pe care ai face bine sa le studiezi cat se poate de atent. La serviciu ti se vor face complimente pe care nu este cazul sa le crezi in totalitate. O persoana plina de farmec este impresionata de personalitatea ta. Incearca sa dai dovada de modestie. In timpul liber ai putea practica un sport sau pur si simplu ai putea schimba cateva idei cu prietenii.

Sagetator: Ai de purtat unele discutii cu rudele, iar sansa iti va surade. Din punct de vedere sentimental, ai putea avea o surpriza careia te vei adapta chiar mai repede decat ti-ai putea inchipui. Superficialitatea de care dai dovada ti-ar putea crea neplaceri seriase. Din punct de vedere financiar este posibil sa fi pus intr-o situatie delicata.

Capricorn: Este posibil sa ai unele neintelegeri cu partenerul de viata sau cu cel de afaceri pe teme financiare. Te bate gandul sa mai schimbi cate ceva in viata ta. Pe de alta parte, firea ta va indeamna spre prudenta si ai face bine sa tii cont si de asta. Sfatul unei persoane mai in varsta ti-ar putea fi de mare folos.

Varsator: Totul este sa nu va grabiti. In cazul in care va doresti de mai mult timp sa faci o schimbare in plan profesional, oportunitatile nu se vor lasa prea mult asteptate. Cineva mai putin cunoscut incearca sa iti obstructioneze initiativele, dar ii vei veni de hac in cel mai scurt timp. In ceea ce priveste relatia ta sentimentala, aceasta este suficient de buna, pentru a compensa neplacerile cotidiene.

Pesti: Desi te concentrezi putin mai greu, ideile nu iti lipsesc. Intentionezi sa iti imbunatatesti imaginea publica si bine faci, caci evenimentele te vor aduce in centru atentiei grupului, in care iti petreci timpul liber. Cate ceva trebuie facut si prin gospodarie. In relatia cu parintii lucrurile evolueaza bine. Daca doresti sa pui la punct chestiuni de interes comun, ziua aceasta t-ar putea aduce realizari.