Horoscop zilnic. Vineri, 1 martie. Zodia care își va rezolva problemele la job

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Mintea ta functioneaza excelent si daca doresti sa iei decizii sau sa te implici in activitati intelectuale rezultatele vor fi cel putin la nivelul asteptarilor. Acasa vor fi foarte multe de facut. Va trebui sa duci munca de lamurire cu celelalte rude pentru a-ti pune ideile in practica.

Taur: Ai tendinta de a te implica in activitati dintre cele mai diverse, dar, desi energia fizica nu iti lipseste, ar fi bine sa o iei mai incetisor. Eficienta ta in chestiunile practice nu poate fi contestata, dar daca ai mai pleca urechea din cand in cand si la ce spun cei din jurul nu ai avea decat de castigat. Este foarte posibil sa primesti vesti de la rudele aflate pe alte meleaguri.

Gemeni: In aceasta perioada nu vei reusi sa te folosesti in mod eficient de energia de care dispui. Inteligenta iti este limpede si vei sti exact ce solutie sa propui pentru oricare din situatiile cu care te vei confrunta in aceasta perioada. Totusi, orice lucru facut fara o matura chipzuinta ti-ar putea aduce neplaceri. S-ar parea ca veniturile vor fi confortabile, mai ales datorita colaborarilor in care esti implicat.

Rac: Nu vor lipsi ocaziile de a-ti petrece timpul liber intr-un mod placut, in compania prietenilor, ceea ce iti va permite sa te relaxezi. Unul dintre proiectele tale mai vechi ar putea fi pus in practica, ocazie cu care vei avea posibilitatea de a castiga o suma de bani. Un contract avantajos ar putea fi semnat in prima parte a zilei. Este posibil sa te asociezi in munca sau in afaceri.

Leu: In aceasta zi te vei preocupa mai ales de problemele personale sau de punerea in practica a unor proiecte mai vechi. Optimismul de care dai dovada in general te ajuta sa faci fata cat se poate de bine atat la serviciu cat si in anturajul in care iti petreci timpul liber. Si in acest fel ati putea sa iti largesti cercul de prieteni sau sa iti gasesti sustinatori pentru proiectele pe care le ai in vedere.

Fecioara: Ar fi de dorit sa nu dai curs pornirilor impulsive, deoarece relatia ta cu cei din jur, dar mai ales cu superiorii ierarhici s-ar putea deteriora. In continuare te preocupa relatia cu persoana iubita. Ai dori sa o imbunatatesti, dar pentru asta ar trebui sa faci unele compromisuri. Poti incerca si vei vedea ca nu este chiar asa de greu. Situatia financiara se afla intr-un echilibru fragil.

Balanta: Initiativele tale in domeniul socio-profesional vor fi deosebit de binevenite in ciuda faptului ca sefii nu vor manifesta prea multa incredere. Sansele de a avea o realizare mai deosebita sunt mari, ceea ce ar putea aduce dupa sine si o crestere a salariului. Oricum, se intrevad noi posibilitati de castiguri. Ele pot veni atat din zona serviciului, cat si din activitati extra- profesionale.

Scorpion: Inspiratia de care dai dovada in aceasta perioada te va ajuta sa rezolvi unele probleme aparute in situatia ta profesionala. Vei avea unele discutii cu colegii de serviciu si ar fi bine sa asculti sfaturile lor. Unele lucrari pe care le-ai considerat finalizate la serviciu se vor dovedi a nu fi intru-totul si va trebui sa revii asupra lor. Poti semna acte financiar-contabile sau diferite contracte pe termen lung sau scurt.

Sagetator: Relatia ta de suflet nu evolueaza chiar cum ti-ai dori, dar asta nu este de natura sa va faca pesimist. Dorinta ta de mai multa stabilitate in plan sentimental este mare, dar nici sa renuntati la independenta parca nu ati fi dispus. Dovedesti in aceasta perioada o energie fizica si mentala deosebita. Fa tot posibilul pentru a o canaliza pe o directie convenabila, altfel veti fi irascibil si nemultumit.

Capricorn: Dorinta de a te implica in activitati mai deosebite te poate aduce in situatia de a-ti asuma riscuri inutile. Incearca sa fii mai ponderat, altfel vei face greseli ce te vor costa mult in viitorul apropiat. Situatia materiala se va imbunatatii intr-o oarecare masura. Vei primi oferte de colaborare care se vor dovedi cat se poate de avantajoase. Propunerile pe care le vei primi vor trebui studiate cu atentie.

Varsator: La serviciu va fi multa zarva din cauza unor probleme aparute pe neasteptate. Nu te feri sa iti expui ideile, deoarece se pare ca vei avea succes. Se vor inregistra o serie de cheltuieli in compania prietenilor, dar din fericire nu are de ce sa te sperie acest anunt pentru ca vei avea si ceva castiguri. Oricum, va trebui sa fii ceva mai atent, deoarece ati putea ramane lesne fara bani.

Pesti: Esti mai dinamic, mai energic decat de obicei, dar si mai imprastiat. Energia ta, necanalizata corespunzator se va disipa, fara sa-ti aduca vreun avantaj. Initiativele tale se vor bucura de succes cu conditia sa dai dovada de rabdare si prudenta. Fii atent la detalii pentru a finaliza totul cat mai eficient.Comunicarea cu persoana iubita va decurge deosebit de armonios in aceasta perioada.