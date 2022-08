Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil sa ai parte de o schimbare care sa reprezinte un moment de cotitura in viata ta sentimentala. Sensibilitatea de care dai dovada va face o buna impresie unei persoane de sex opus, in compania careia te vei simti deosebit de confortabil. Chiar daca ai parte de o conjunctura favorabila, nu trebuie sa iti asumi riscuri inutile, caci o surpriza mai putin placuta nu este exclusa.

Taur: Se intrevad cheltuieli in compania fiintei iubite, dar nu are de ce sa-ti para rau, caci vei avea ocazia sa te relaxezi. Partenerul de suflet ar putea avea parte de o schimbare in ceea ce priveste serviciul si ar fi bine sa nu intervii in decizia pe care intentioneaza sa o ia. In anturajul tau apropiat vor exista unele divergente de opinii care se vor rezolva in favoarea ta.

Gemeni: Ai toate motivele sa privesti cu incredere in viitor, caci sansa pare a-ti surade. Daca ti se propune o activitate de colaborare, nu te grabi sa dai un raspuns. O persoana cu functie se va oferi sa te sprijine. Programul pentru timpul liber va inregistra unele modificari, dar acestea te vor favoriza. Nu te implica in discutii in contradictoriu cu rudele apropiate.

Rac: Ai putea obtine sprijinul unei rude pentru a rezolva o chestiune profesionala. Oricum, ceea ce vei avea de facut iti va face placere, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Initiativele se vor bucura de aprecierea celor din jur. Pe cat posibil, evita sa semnezi documente oficiale sau sa te implici in activitati comerciale.

Leu: Ai dori sa faci mai multe, dar nu reusesti sa te concentrezi si acest lucru te nelinisteste profund. Dialogul cu superiorii ierarhici nu poate fi evitat, dar daca iti vei pastra calmul, titul va evolua asa cum iti doresti. Un mic succes in sfera serviciului te va face sa fii mai increzator in propriile capacitati. Nu este un moment oportun pentru a face proiecte de viitor.

Fecioara: Chiar daca te confrunti cu tot felul de neplaceri, cel putin in plan sentimental sansa va fi de partea ta. Daca esti singur ai putea cunoaste pe cineva care te va entuziasma. In cazul in care esti implicat intr-o relatie stabila, lucrurile vor evolua cat se poate de bine, ceea ce te va face mai optimist. Ar fi bine sa arati ceva mai mult interes pentru chestiunile legate de sanatate.

Balanta: Se vor ivi tot felul situatii carora va trebui sa le faci fata, astfel incat nu vei avea timp sa te plictisesti. Se va pune problema unei deplasari in interes de serviciu si nu este cazul sa iti exprimi nemultumirea. Oricum, va fi o buna ocazie de a imbina utilul cu placutul. Intre prioritatile tale ar trebui sa fie mai degraba finalizarea activitatilor incepute de mai mult timp.

Scorpion: Interesul pentru relatia cu fiinta iubita va fi mai mare decat in mod obisnuit. Vei avea ocazia sa faci o cucerire, dar este putin probabil ca relatia sa fie de durata. Partenerul de suflet ar putea avea o reusita profesionala. Intentiile tale sunt laudabile, dar nu este cazul sa le si pui in practica. Lipsa de rabdare nu face decat sa-ti incurce planurile si sa complice situatiile.

Sagetator: Vei fi cam agitat in aceasta perioada si vei avea tendinta de a demara foarte multe proiecte. In principiu te vei bucura de un bun echilibru energetic, iar eventualele simptome vor putea fi depasite cu usurinta. Evita discutiile in contradictoriu, caci acestea pot avea urmari neasteptate. Daca ai de gand sa pleci la drum, verfica-ti cu atentie masina.

Capricorn: Conjunctura generala te favorizeaza cu conditia sa fii foarte atent la tot ce faci si mai ales sa dai dovada de constiinciozitate. In aceste conditii te poti astepta ca sumele pe care le vei castiga prin intermediul serviciului sa creasca. Popularitatea ta in cercul de prieteni va creste semnificativ si n-ar fi exclus sa faci o cucerire. Poti sa te bazezi pe sprijinul prietenilor.

Varsator: Nu vei fi intr-o forma nemaipomenita, dar vei reusi sa faci fata cu bine tuturor cerintelor. Cineva din anturajul apropiat iti va face o propunere, dar nu este cazul sa o accepti pana nu iti sunt clare toate conditiile. Capacitatea ta de concentrare este buna, asa ca poti avea succes in chestiunile intelectuale in care esti implicat. In plan sentimental nu este cazul sa-ti manifesti suspiciunile.

Pesti: Reusesti sa te mobilizezi cu mai multa usurinta, caci energia fizica este in continuare mare. Din punct de vedere mental, functionezi cat se poate de eficient, asa ca ai putea sa te implici in activitati dintre cele mai diverse. Totusi, nu este cazul sa te suprasoliciti, caci poti avea probleme pe fond nervos. Relatia cu familia va fi tensionata daca nu vei fi mai conciliant.

