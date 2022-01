Horoscop zilnic. Luni, 10 ianuarie. Zodia care va primi bani

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Cheltuielile pe care le ai sunt desul de consistente si nu iti permit sa faci o investitie de mai mare anvergura. Activitatile intelectuale iti vor da ocazia sa-ti pui in valoare calitatile, asa ca daca ai de dat un examen sau de luat o decizie intr-o problema delicata, conjunctura astrala te va avantaja. Compania prietenilor se va dovedi benefica in a doua parte a zilei.

Taur: In general relationezi bine in relatia cu cei din jur, dar astazi s-ar putea sa fii victima unei manifestari de invidie din partea unei cunostinte. Nu este cazul sa iti faci sange rau, caci nu are cum sa te atinga. Vei gasi o solutie inedita, pentru una din problemele cu care te confrunti la serviciu, ceea ce iti va aduce o crestere a popularitatii in randul colegilor.

Gemeni: In plan profesional exista unele nemultumiri, dar ele se vor rezolva mai bine daca vei lasa lucrurile sa-si urmeze cursul firesc. Energia ta fizica si mentala atinge cote maxime, de aceea te-ai putea ocupa de orice iti face placere. Rezultatele nu vor intarzia sa apara, mai ales ca vei gasi suficienta lume dornica sa iti sustina proiectele. O persoana de sex opus este impresionata de calitatile tale.

Rac: Ai mult de lucru la slijba, dar esti eficient, iar sefii te apreciaza. Vei avea de facut si unele drumuri, care pana la urma se vr dovedi deosebit de avantajoase. Evita sa te implici in discutii in contradictoriu cu colegii, deoarece nu vei reusi decat sa tensionezi atmosfera la serviciu. Nu sun indicate nici negocierile legate de salariu sau orice discutie pe teme financiare.

Leu: La slujba vor fi multe de facut, dar ar fi bine sa nu faci lucrurile in graba. Profita de unele castiguri neasteptate, pe care le vei avea, pentru a face unele investitii pe care ti le-ai dorit de mai mult timp. Daca iti vor mai ramane ceva bani, n-ar strica sa dai o raita prin magazine, pentru a-ti face un mic cadou. Cateva ore petrecute alaturi de persoana iubita, te vor ajuta sa te relaxezi.

Fecioara: Ai mult de lucru, atat la serviciu, cat si acasa. Energia nu iti lipseste, dar ai fi vrut sa o repartizezi altfel. Nu ai de ales, asa incat consoleaza-te cu ideea ca macar vei rezolva niste probleme care iti stateau de mult pe suflet. In ceea ce priveste colaborarile, ar fi bine sa asculti si de sfaturile celorlalti, altfel ai putea face greseli copilaresti. Evita discutiile pe tonuri mai inalte!

Balanta: Bugetul tau va inregistra o imbunatatire prin intermediul unei activitati extraprofesionale. Doresti sa iti faci unele planuri de viitor si ai nevoire sa te sfatuiesti cu cineva apropiat, in a carei judecata sa ai incredere deplina. Sansa este de partea ta, cu conditia sa nu iti asumi riscuri. Nu este o perioada buna pentru a semna un contract de colaborare sau de parteneriat.

Scorpion: Energia fizica este peste nivelul cu care ne-ai obisnuit, dar graba cu care incerci sa faci totul iti poate incurca unele proiecte. La serviciu ai reusit sa te faci remarcat datorita capacitatii tale de concentrare si randamrentului ridicat de care dai dovada, in ultimul timp. Poti sa te angrenezi in activitati noi; rezultatele nu se vor lasa prea mult asteptate.

Sagetator: Initiativele in domeniul financiar nu sunt indicate mai ales daca vizeaza sume mari. Inspiratia de care dai dovada astazi iti permite sa gasesti solutii pentru unele din problemele tale personale. Persoana iubita s-ar putea sa fie nemultumita, considerand ca nu-i acorzi suficienta atentie. Incearca sa o tratezi cu mai multa intelegere daca doresti sa ai o dupa-amiaza linistita.

Capricorn: Traversezi o perioada in care desi muncesti mai mult, totul se rezolva mai tarziu. Perseverenta iti poate aduce o multime de realizari; in schimb nerabdarea, intoleranta iti pot incurca lucrurile chiar mai mult decat iti poti imagina. In cazul in care doresti sa te implici intr-o activitate noua in plan profesional, nu te astepta la rezultate imediate.

Varsator: La serviciu te vei bucura de aprecierea superiorilor ierarhici. N-ar fi exclus sa ti se dea noi sarcini, semn ca se mizeaza mult pe calitatile tale. Daca vei da dovada de superficialitate, nu vei avea nici un avantaj, iar popularitatea ta se va deprecia simtitor. Tine cont ca multe in viitorul tau depind de constiinciozitatea de care vei da dovada in aceasta perioada.

Pesti: Ti se propune sa te implici in activitati la limita legalitatii, pentru a-ti putea realiza planurile. Ar fi bine sa nu dai curs acestui sfat, care ti-ar putea aduce multe neplaceri intr-un viitor nu foarte indepartat. Oricum, in curand finalizarile se vor concretiza, asa ca nu are nici un rost sa te complici. La serviciu nu este cazul sa astepti sprijinul colegilor.

