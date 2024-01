Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: La serviciu vei avea mult de lucru, dar rezultatele se vor lasa asteptate. Mai devreme sau mai tarziu eforturile facute in aceasta perioada vor fi rasplatite din plin.

Taur: Comunicarea cu cei din jur va evolua excelent, ceea ce iti va permite sa-i convingi pe cei din jur de valabilitatea parerilor tale. In ceea ce priveste cheltuielile, atentie!

Gemeni: Ai dori o schimbare in viata ta si n-ar fi exclus sa ti se faca o propunere in acest sens. Si totusi, nu ar fi bine sa te grabesti nici macar un pic.

Rac: Ai dori sa faci o investitie; n-ar fi rau cu conditia sa fii cat se poate de prudent. La slujba se va ivi un nou proiect care te va obliga la un efort deosebit.

Leu: Din punct de vedere sentimental situatia evolueaza excelent. Farmecul personal isi spune cuvantul si oriunde te vei duce te vei bucura de aprecierea persoanelor de sex opus.

Fecioara: Nu este cazul sa pui in discutie la serviciu nemultumirile pe care le ai in ultimul timp. Nu de alta, dar acestea pot genera discutii obositoare si in plus sunt exagerate.

Balanta: Situatia financiara nu este nemaipomenita. Colaborarile nu vor evolua chiar asa cum iti doresti si ar fi bine sa te comporti cu prudenta.

Scorpion: Nu este insa cazul sa te increzi in orice zambet amabil si mai ales nu este un moment potrivit pentru a face schimbari in viata ta sentimentala.

Sagetator: Cineva din familie iti va face reprosuri, ceea ce iti va crea o stare de iritate. Daca vei reusi sa nu te implici intr-o controversa, nimic neplacut nu se va intampla.

Capricorn: Daca doresti sa pleci intr-o calatorie este posibil sa ai parte de ceva surprize. Nu trebuie sa ai emotii, caci pana la urma lucrurile se vor finaliza satisfacator.

Varsator: In plan sentimental ai putea avea unele succese minore. In plan profesional vor fi multe de facut, asa ca nu este cazul sa-ti risipesti energia pe chestiuni lipsite de importanta.

Pesti: Din punct de vedere intelectual, dai dovada de multa eficienta, iar deciziile luate in aceasta perioada isi vor arata in scurt timp eficienta.

