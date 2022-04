Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Situatia financiara are toate sansele sa se imbunatateasca in aceasta zi. Totusi, tine cont de faptul ca impulsivitatea poate determina aparitia unor neintelegeri cu cei apropiati, mai ales cu cei din familie. Ar fi de dorit sa nu incerci sa iti impui punctele de vedere. In plan profesional eforturile tale se vor bucura de succes si vei primi sprijinul superiorilor ierarhici.

Taur: In cazul in care doresti sa iei decizii in ceea ce priveste semnarea unor documente oficiale, este bine sa chibzuiesti totul cu rabdare. In general relatia cu strainatatea te va avantaja in aceasta perioada, indiferent ca este vorba de calatori sau afaceri. N-ar fi exclus sa primesti o veste imbucuratoare de la un prieten aflat pe alte meleaguri.

Gemeni: Cheltuielile pe care le vei face in aceasta perioada se vor arata inspirate, mai ales daca vei asculta sfaturile celor din jur. Nu este exclus ca una din rudele tale iti faca o surpriza cel putin placuta. Ar fi bine sa nu ripostezi, caci nu vei reusi decat sa tensionezi atmosfera. Activitatile financiare pe termen lung te vor favoriza, dandu-ti ocazia sa iti imbunatatesti veniturile.

Rac: Vei putea avea un castig sau ai putea primi un cadou inspirat de la un prieten. La serviciu te asteapta o zi destul de agitata, caci este posibil sa apara tot felul de neintelegeri in relatia cu colegii. In cazul in care ti se propune o colaborare, mare atentie, caci ar putea ascunde tot felul de capcane. Intuitia este punctul tau forte pentru ziua de azi.

Ads

Leu: Din punct de vedere sentimental situatia va fi destul de tensionata si ar fi bine sa nu te implici in discutii in contradictoriu. Ar fi de dorit sa dai dovada de ceva mai multa rabdare si toleranta decat in mod obisnuit. Proiectele pentru timpul liber ar trebui regandite si n-ar fi rau sa porti o discutie cu prietenii pe aceasta tema. Acorda mai multa atentie sanatatii!

Fecioara: Traversezi o perioada in care va trebui sa muncesti din greu, dar realizarile pe care le vei obtine acum vor fi de durata. In anturajul apropiat vei avea parte de o atmosfera mai putin placuta; nu este insa momentul sa iti exprimi nemultumirile. Oricum, in scurt timp lucrurile se vor lamuri intr-un fel care te va avantaja. Daca vrei sa iesi la cumparaturi, mai bine amana pentru alta zi.

Balanta: Comunicarea cu cei din jur va fi ceva mai dificila, caci vor exista situatii in care nu vei reusi sa te faci inteles de cei din jur. In relatia cu parintii lucrurile evolueaza bine. Impulsul de moment ar putea sa iti dea serios de furca in aceasta perioada. Ar fi bine deci, sa te gandesti de doua ori inainte de a face sau de a spune ceva.

Ads

Scorpion: Vitalitatea ta este in crestere. Si din punct de vedere intelectual vei fi deosebit de eficient, asa incat daca ai de realizat o lucrare mai dificila, de dat un examen sau chiar de luat decizii, rezultatele te vor satisface. Relatia cu partenerul se va imbunatati simtitor, ceea ce ti-ar putea permite sa obtii acordul acestuia intr-o chestiune la care te gandeai de mai mult timp.

Sagetator: Chestiunile cu care te vei confrunta pe acasa nu iti vor permite sa dai tot randamentul la serviciu, dar colegii te vor sprijini atata cat vei avea nevoie. Daca vei dori sa demarezi o lucrare mai deosebita cu siguranta sansa va fi de partea ta, cu conditia sa nu astepti rezultate imediate. Unul dintre prieteni va avea nevoie de un sfat; gpseste-ti timp si pentru el!

Capricorn: Initiativele tale din aceasta perioada se vor finaliza cu intarziere, asa ca nu este cazul sa te grabesti nici macar un pic. Daca doresti sa faci o investitie de mai mari dimensiuni, gandeste-te bine! Ai putea avea unele neintelegeri cu partenerul de viata sau cu cel de afaceri pe teme financiare. Cel mai bine ar fi sa amani cateva zile deciziile pe care doresti sa le iei in acest domeniu.

Ads

Varsator: Eforturile pe care va trebui sa le faci la serviciu vor fi mari, ceea ce te va tine incordat o buna bucata de vreme. Nu este cazul sa mizezi pe sprijinul colegilor, care vor fi concentrati pe alte proiecte. O activitate pe care ai considerat-o finalizata se va dovedi a nu fi intru totul si va fi nevoie de un efort suplimentar. Vei reusi, insa, sa te descurci cel putin multumitor.

Pesti: Veti avea parte de o multime de activitati minore, care nu iti vor lasa timp sa respiri. Unele activitati gospodaresti pe care le-ai tot amanat vor deveni urgente si vei fi obligat sa iti reorganizezi programul pentru timpul liber. Capacitatea ta de adaptare este buna, asa ca vei reusi sa rezolvi totul din mers. Acorda mai multa atentie relatiei cu partenerul.

Ads