Horoscop zilnic. Duminică, 12 decembrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei fi mai cufundat in propriile probleme, dar cum sansele ca totul sa se rezolve in favoarea ta sunt mari, nu ai motive sa fii ingrijorat. La slujba vei putea finaliza un proiect mai complicat, la care vei avea de colaborat cu mai multi colegi. In ceea ce priveste relatia cu fiinta iubita, incearca pe cat posibil sa nu te implici in discutii in contradictoriu cu aceasta si totul va fi bine.

Taur: Activitatile intelectuale iti vor permite sa-ti pui in valoare capacitatile; in cazul in care vei avea de dat un examen, rezultatele vor fi cel putin multumitoare. La serviciu va fi mare agitatie, caci va fi nevoie sa finalizezi unele lucrari inainte de termen. Daca vei pleca la drum, este bine sa stii ca sansa va fi de partea ta, mai ales in ceea ce priveste chestiunile financiare.

Gemeni: Vei manifesta o tendinta spre impulsivitate, ceea ce te poate aduce in situatia de a avea conflicte cu cei apropiati. Va fi mare agitatie in familie pentru ca vor fi de pus la punct unele chestiuni de interes comun. Ar fi bine sa nu incerci sa-ti impui punctele de vedere, mai ales ca pana la urma lucrurile vor iesi asa cum iti doresti. Sansa ta de a castiga bani exista, dar ea este legata de drumuri.

Rac: Activitatile sociale vor fi prioritare pentru tine in aceasta perioada. Relatia cu prietenii se va imbunatati considerabil si nu vor lipsi ocaziile de a petrece clipe excelente in compania acestora. Energia este sub nivelul obisnuit, asa ca nu este cazul sa te implici in prea multe activitati practice. Este bine sa stii ca va trebui sa faceti fata unor situatii mai ciudate in aceasta perioada.

Ads

Leu: Capacitatea ta de concentrare va atinge un maxim, iar deciziile pe care le vei lua in aceste zile isi vor demonstra in scurt timp eficienta. Colegii te vor sustine in tot ce doresti sa intreprinzi si acest lucru iti va da un plus de incredere. Colaborarile se vor dovedi deosebit de avantajoase, iar initiativele in acest domeniu isi vor arata in scurt timp eficienta.

Fecioara: In plan profesional vei avea unele mici realizari, care iti vor demonstra ca nu ai muncit degeaba in ultimul timp. Sfaturile rudelor apropiate se vor dovedi inspirate si ar fi bine sa tii cont de ele. In aceasta perioada vei avea de facut fata si unor activitati de rutina care te vor cam plictisi, dar nu ai nici o sansa sa le ocolesti.

Balanta: Persoana iubita va fi mai sensibila, mai suspicioasa si va trebui sa fi foarte atent, caci orice vorba spusa la intamplare ar putea-o rani. In rest vei avea parte de tot felul de evenimente, care te vor tine in priza. La inceputul intervalului ar putea sa apara unele discutii legate de bani; interventia unui prieten te va salva de la o disputa obositoare.

Ads

Scorpion: Va trebui sa depui un efort sustinut daca doresti ca rezultatele sa te satisfaca pe deplin. Chestiunile profesionale vor fi prioritare si pentru tine, caci este posibil sa aiba loc schimbari in cadrul institutiei la care lucrezi. N-ar fi exclus nici sa ti se repartizeze noi responsabilitati, semn ca superiorii ierarhici iti apreciaza eforturile. La zilei vei avea parte de o surpriza extrem de placuta.

Sagetator: Situatia ta financiara va inregistra o imbunatatire, ceea ce te va face mai optimist. Caminul va reprezenta un domeniu spre care se va indrepta in mod special interesul si energia ta. Momentele petrecute in compania celor apropiati te vor remonta. Este posibil ca o ruda apropiata sa iti anunte o realizare. Prietenii de pe alte meleaguri vor fi cu gandul la tine.

Capricorn: In aceasta zi vei face cheltuieli peste asteptari in compania persoanei iubite. Contractul cu strainatatea te va favoriza din toate punctele de vedere. Ai putea primi o suma de bani sau o propunere de colaborare avantajoasa de pe alte meleaguri. O lucrare inceputa de mai mult timp la serviciu va fi finalizata, dar nu este cazul sa te astepti la aprecieri din partea conducerii.

Ads

Varsator: Capacitatile tale mentale vor atinge un maxim, astfel incat vei reusi sa gasesti solutii la cele mai dificile dintre problemele cu care te confrunti. La serviciu doresti sa te afirmi cu orice pret si acest lucru iti poate crea mici neintelegeri cu colegii. Sefii iti vor aprecia propunerile si n-ar fi exclus sa-si propuna sa mai apeleze si alta data la sugestiile tale.

Pesti: Ai putea cunoaste o persoana care iti va fi de un real folos in viitorul apropiat. Cei casatoriti vor avea de lamurit chestiuni importante, dar pana la urma vor reusi sa ajunga la un consens. In a doua jumatate a zilei vei reusi sa te relaxezi si sa te bucuri de timpul liber alaturi de cei dragi. Ceva bani iti vor intra in buzunar, permitandu-ti o mica nebunie.

Ads