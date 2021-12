Horoscop zilnic. Luni, 13 decembrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Pretentiile tale sunt exagerate si acest lucru poate genera mici neintelegeri in relatia cu partenerul de suflet. Daca doresti o discutie lamuritoare, ar trebui sa dai dovada in primul rand de calm si statanire de sine. Atmosfera la serviciu va fi placuta, asa ca eforturile pe care le vei face nu te vor obosi. Intuitia te-ar putea ajuta da iei o decizie care isi va demonstra eficienta in scurt timp.

Taur: In aceasta perioada dispui de multa energie fizica, pe care ti-o poti distribui spre domenii dintre cele mai diverse. Esti foarte interesat de tot ce se intampla la serviciu, dar nu reusesti sa te concentrezi la tot ce ai de facut. Ar fi bine daca ai apela la sprijinul celor apropiati, macar pentru a te sfatui asupra deciziilor pe care urmeaza sa le iei.

Gemeni: Vei munci destul de mult si te va deranja faptul ca sefii nu par a-ti observa meritele. Relatia cu colegii este buna si faptul ca poti miza pe sprijinul lor te face sa te implici in chestiuni deosebite. Te vei remarca intr-un grup mai mare, ocazie cu care ti se vor face complimente si propuneri interesante. Dialogul cu persoanele de sex opus te va ajuta sa-ti echilibrezi starea psiho-afectiva.

Rac: Dai dovada de mai multa constiinciozitate decat in mod obisnuit, ceea ce va atrage aprecierile celor din anturajul de la serviciu. De drumuri nu vei scapa, dar nu are de ce sa te deranjeze, caci vei avea ocazia sa rezolvi si o problema personala. Poti avea mai multa incredere in colegi. Daca esti implicat intr-o relatie stabila, este posibil sa se confrunte cu situatii dificile, ceea ce te va afecta si pe tine intr-o buna masura.

Ads

Leu: Comunicarea cu cei din jur va evolua cat se poate de bine, acest lucru permitandu-ti sa gasesti persoane dornice sa te sprijine. In ceea ce priveste chestiunile legate de serviciu ai putea sa te implici in rezolvarea unei lucrari mai deosebite. Din punct de vedere sentimental situatia generala se imbunatateste. N-ar fi exclus sa ai ocazia de a te implica intr-o afacere mai deosebita.

Fecioara: Esti cam impulsiv si ai tendinta de a te implica in tot felul de actiuni fara o matura chibzuinta. Sentimentele tale vor fi mai profunde si, daca vei reusi sa-ti stapanesti impulsivitatea, vei avea ocazia sa-ti consolidezi relatia de dragoste. Daca esti implicat intr-o relatie stabila, partenerul ar putea avea o realizare. Fii alaturi de partener!

Balanta: Chiar daca ti se pare ca nu au dreptate, nu trebuie sa te implici in discutii in contradictoriu cu superiorii ierarhici. Proiectele tale pot fi puse in practica oricum, asa ca o atitudine mai cerebrala nu ar face decat sa te ajute. Situatia financiara s-ar putea imbunatati datorita unor activitati extraprofesionale in care esti implicat.

Ads

Scorpion: Reusesti sa fii pe faza cu tot ce se intampla atat la serviciu cat si in viata ta personala. Totusi, daca ai de semnat documente oficiale, prudenta va trebui pusa pe primul plan, deoarece se pot ivi tot felul de incurcaturi. O mare parte din atentia ta se va indrepta, in aceasta zi, spre problemele banesti. Ai mari sanse sa obtii unele castiguri mai mult sau mai putin asteptate, dar si sa faci investitii inspirate.

Sagetator: Relatia cu superiorii ierarhici va fi destul de tensionata dar pana la urma vei reusi sa-i convingi sa-ti accepte initiativele. La serviciu vei munci destul de mult si din acest motiv nu vei putea sa iti petreci timpul liber asa cum ti-ai propus. Partenerul de viata ar putea avea unele castiguri financiare care vor asigura imbunatatirea bugetului comun.

Capricorn: Nu esti intr-o forma nemaipomenita, asa ca nu trebuie sa te implici in activitati mari consumatoare de energie. In cazul in care ai o suferinta cronica, aceasta poate reveni in atentia ta. Vei avea o iesire care ar putea tensiona relatia cu partenerul de suflet. N-ar fi exclus, insa, nici sa faci ceva cheltuieli pentru divertisment, alaturi de fiinta iubita. Evita discutiile pe teme financiare!

Ads

Varsator: Calitatile tale vor iesi in evidenta, in timp ce popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus creste. Ai putea sa faci o cucerire cu ocazia unui drum. Te vei bucura de o relatie buna cu sefii, asa ca daca ai nevoie de sprijinul lor, conjunctura astrala te va avantaja. Este posibil sa ti se repartizeze sarcini noi, semn ca te faci remarcat datorita calitatilor de care dispui.

Pesti: Energia ta va fi la limita superioara, dar vei avea dificultati in a ti-o canaliza spre un scop concret. Starea de iritare ce te caracterizeaza in ultimul timp te-ar putea determina sa te certi cu cineva. Alaturi de partenerul de suflet vei pune la punct proiecte de interes comun si te vei simti mai aproape sufleteste de acesta. Pe cat posibil nu te lasa influentat de comentariile unor persoane rautacioase.

Ads