Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Activitatile sociale te vor interesa in mod special. Vei avea ocazia sa participi la diverse intalniri, simpozioane, concerte in compania celor dragi. Relatia cu prietenii va fi foarte importanta pentru tine si nu vei pierde nici un prilej de a-ti petrece timpul liber in compania acestora. Vei castiga bani prin intermediul activitatilor extraprofesionale, iar negocierile se vor dovedi avantajoase.

Taur: Te agiti mai mult decat in mod obisnuit, ceea ce te oboseste si iti da senzatia ca exagerezi. Ai putea sa demarezi o noua actiune, dar ar fi bine sa o iei mai incetisor, cel putin deocamdata. Faci eforturi financiare mari pentru a-ti petrece in mod placut timpul liber. Esti ceva mai romantic, asa ca vei reusi sa te bucuri de fiecare moment petrecut in compania fiintei iubite.

Gemeni: In plan profesional vei avea multe de facut, iar rezultatele vor fi pe masura eforturilor. Se pare ca superiorii ierarhici iti apreciaza initiativele, chiar daca nu intotdeauna se vede acest lucru. Pe cat posibil, evita sa te implici in discutii in contradictoriu. Relatia cu partenerul de viata nu este nemaipomenita, caci nu reusesti sa cadeti de acord asupra mai multor chestiuni.

Rac: Vei avea parte de multa alergatura si obstacole de tot felul. Prietenii iti vor oferi sprijinul atunci cand vei avea nevoie dar totusi relatia cu acestia va fi ceva mai tensionata. Este posibil si sa castigi o suma suplimetara din colaborari sau prin intermediul partenerului de viata. Evita sa semnezi documente oficiale deoarece ai putea face unele greseli.

Ads

Leu: Este foarte posibil sa cunosti o persoana care iti va fi de un real folos in viitorul apropiat. Nu este exclus sa ai posibilitatea de a face investitii interesante. Oricum, ziua aceasta iti va aduce o sansa in plus din punct de vedere financiar. Cineva din anturajul apropiat va avea o reusita de care te vei bucura din toata inima.

Fecioara: Cu banii stai destul de bine si in plus, vei avea ceva castiguri venite din activitati extraprofesionale. In continuare relatia ta cu familia va fi prioritara. Vei avea parte de tot felul de discutii legate de proiecte comune si ar fi bine sa nu incerci sa-ti impui punctele de vedere. O multime de activitati domestice vor deveni urgente, astfel incat va trebui sa iti schimbi putin programul.

Balanta: Asa cum ne-ai obisnuit in ultimul timp, esti plin de energie, gata in orice moment sa te implici intr-o noua activitate. Esti, de asemenea, mai autoritar, ceea ce te va ajuta in tot ce doresti sa intreprinzi. Totusi, evita sa te lasi condus de primul impuls, deoarece exista riscul de a gresi. Curatenia, reparatiile si alte astfel de activitati pe care le consideri atat de plictisitoare iti vor manca timp pretios.

Ads

Scorpion: Familia iti va da un sprijin substantial in ceea ce doresti sa intreprinzi. Activitatile comerciale sunt avantajoase cu conditia sa nu te cramponezi de solutiile clasice. In ceea ce priveste activitatile profesionale, este posibil sa ai unele realizari, dar nu la nivelul asteptarilor. Veti avea mult de lucru, dar nu vei reusi sa finalizezi chiar tot ce ti-ai propus. Este nevoie de mai multa insistenta.

Sagetator: Unele din nemultumirile cu care te-ai confruntat pana acum in camin se vor rezolva, ceea ce va face ca atmosfera in familie sa fie mai relaxata. Si in plan social vei avea parte de realizari, chiar daca nu la nivelul asteptarilor. Daca ai de facut cumparaturi substantiale, sansa va fi de partea ta. Partenerul de viata va avea o realizare pe care o veti sarbatori in familie.

Capricorn: Relatia cu rudele mai indepartate va reveni in atentia ta, nu pentru mult timp insa. Mai ales in primele zile ale intervalului vei avea ocazia sa pui la punct alaturi de ceilalti membrii ai familiei proiecte pe cari le aveai in minte de mai mult timp. Pe cat posibil nu te implica in jocuri de noroc sau speculatii financiare. De asemenea, nu te astepta ca rezultatele eforturilor tale sa se vada imediat.

Ads

Varsator: Dorinta ta de a actiona decisiv este mare, dar traversezi o perioada in care nu este indicat sa iti asumi nici un fel de riscuri. Conjunctura astrala se anunta favorabila, in ciuda faptului ca nu reusesti decat cu mare greutate sa te relaxezi. In plus, aceasta perioada iti va aduce unele mici castiguri suplimentare ce te vor ajuta sa va mentineti echilibrul financiar.

Pesti: Interesul pe care il manifesti pentru relatia cu cei din anturajul apropiat este in continuare mare, ceea ce iti permite sa petreci in mod cat se poate de placut timpul liber. Farmecul personal iti va da ocazia sa te remarci si in randul persoanelor de sex opus, ceea ce ar putea genera reprosuri din partea fiintei iubite. Mare atentie si la bani, deoarece ar putea sa apara o surpriza mai putin placuta.

Ads