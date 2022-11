Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Cineva din anturajul de la serviciu iti va face o propunere de petrecere a timpului liber. N-ar fi exclus, insa, nici ca o lucrare de la serviciu sa te oblige sa ramai peste program. Dar cum atmosfera va fi placuta, acest lucru nu te va deranja. Colaborarile initiate astazi ti-ar putea aduce o imbunatatire a situatiei tale financiare intr-un interval scurt de timp.

Taur: Vei avea o multime de controverse cu cei din anturajul apropiat, dar acestea se vor finaliza intr-un mod care te favorizeaza. N-ar fi exclus ca partenerul de suflet sa se confrunte cu o problema de serviciu care il indispune. Sensibilitatea de care dai dovada in aceasta perioada iti va da posibilitatea de a-ti consolida relatia cu fiinta iubita.

Gemeni: Ti se pare ca nu iti sunt recunoscute meritele, ceea ce te nelinisteste profund. Dialogul cu superiorii ierarhici mai mult te va irita. Ai putea avea un mic succes, ceea ce te va face sa vezi lucrurile altfel. Pentru petrecerea timpului liber ar fi bine sa dai curs initiativelor partenerului de suflet.

Rac: Vei munci mult pe tot parcursul zilei. Nu vei avea nici macar un minut de odihna, dar, eforturile iti vor fi rasplatite. Sefii nu se vor arata prea indulgenti in ceea ce te priveste, dar, sprijinul colegilor iti va fi de un real folos. Ar fi bine daca ai asculta sfaturile celor apropiati mai ales in ceea ce priveste stabilirea prioritatilor pentru viitorul apropiat.

Leu: Esti mai agitat, mai nelinistit si nu prea ai stare pentru nimic. Pe cat posibil nu te implica in activitati riscante. Sunt o multime de facut, dar cum muncesti cu placere efortul nu te va obosi. Este posibil sa ramai peste program la serviciu sau sa apelezi la cineva apropiat pentru a discuta lucrarile pe care trebuie sa le finalizezi. Relatia cu fiinta iubita va va interesa in mod special.

Fecioara: Va trebui sa revii asupra unor lucrari de care aproape ai si uitat. Pentru ceea ce va trebui sa intreprinzi in aceasta perioada este nevoie de perseverenta. Daca ai de luat decizii, incearca sa privesti situatia in ansamblu si nu zabovi prea mult asupra detaliilor. Nu vei fi in cea mai buna forma, asa ca nu este cazul sa te implici in activitati mari consumatoare de energie.

Balanta: Vei avea o perioada ceva mai lejera, in care vor predomina activitatile de rutina. Este foarte posibil sa ti se faca o oferta aparent avantajoasa, dar nu este cazul sa te grabesti cu raspunsul. Incerca sa iti faci un program in care sa alternezi eforturile cu odihna. Evita sa te implici in discutii in contradictoriu, deoarece nu vei reusi decit sa accentuezi neintelegerile din grup.

Scorpion: Nemultumirile pe care le ai pot genera discutii obositoare si in plus sunt exagerate. Ar fi mai simplu pentru toata lumea daca ai fi mai intelegator, mai tolerant. Posibile cheltuieli in compania partenerului de suflet. Daca ai de gind sa pleci la drum, mare atentie caci ai putea avea o surpriza mai putin placuta in ceea ce priveste asctele de calatorie.

Sagetator: Nu esti in forma ta cea mai buna, iar activitatile de la serviciu te solicita mai mult decat in mod obisnuit. Intuitia te va ajuta sa te descurci cel putin multumitor. Comunicarea cu sefii nu te multumeste. Fii prudent si nu accepta orice doar de dragul schimbarii. Vei cheltui o multime de bani. Fii cu mare bagare de seama, caci nu ar fi exclus sa te pacaleasca cineva.

Capricorn: Vei avea multe de facut mai ales pe acasa. Este posibil sa se produca o stricaciune in apartament. Discutiile in contradictoriu cu rudele nu vor face decat sa-ti accentueze starea de iritare ce te caracterizeaza in ultimele zile. Spre seara vei avea ocazia sa participi la o activitate sociala, ceea ce te va ajuta sa te relaxezi si sa privesti cu mai multa incredere spre viitor.

Varsator: Fii alaturi de partener pentru a-l sprijini in problemele cu care se confrunta. Nu duci lipsa de energie, dar nu reusesti sa o folosesti intr-un scop concret. Excesele alimentare nu iti vor face decat rau. Verifica cu constiinciozitate actele si in general documentele oficiale si nu iti pune semnatura pe nimic ce nu ai apucat sa studiezi cu atentie.

Pesti: Relatia cu fiinta iubita evolueaza cum nu se poate mai bine. Din punct de vedere mental functionezi la limita superioara. Nici stare fizica nu te va dezamagi cel putin in aceasta perioada. Totusi, suprasolicitarea poate genera probleme de sanatate, pe fond nervos. Incearca sa-ti treci in program si o activitate care sa te relaxeze.

