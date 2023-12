Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Conjunctura astrala te avantajeaza intr-o oarecare masura. Se pare ca ai sansa de a castiga o suma de bani. Vei reusi o tranzactie care iti va aduce o nesperata satisfactie. Daca ai ceva de finalizat, nu incerca sa faci lucrurile de unul singur chiar daca eficienta ta intelectuala este maxima, deoarece rezultatele nu vor fi cele scontate.

Taur: Relatia cu prietenii va fi prioritara pentru tine, caci cei din anturajul apropiat iti vor sustine initiativele. De asemenea, vei veni in contact cu multa lume, ceea ce te va incanta, mai ales ca toti vor lauda calitatile tale mentale. In ceea ce priveste relatia cu persoana iubita, vei primi o veste dintre cele mai placute. La serviciu, vei primi niste bani, semn ca si seful te apreciaza.

Gemeni: Vorbesti prea mult si asta nu face impresie prea buna. Mai ales ca sansa te poate ajuta mai mult decat pana acum, ar fi momentul sa te implici in rezolvarea unor chestiuni pe care le-ai tratat cu indiferenta pana acum. O mai veche cunostinta care te simpatizeaza iti va face tot felul de propuneri care s-ar putea dovedi in scurt timp inspirate. N-ar fi rau sa-i asculti sfatul.

Rac: Starea sanatatii tale nu este nemaipomenita si ar fi bine ca astazi sa faci ceva pentru a stabili echilibrul de care ai atata nevoie. Ar fi de dorit sa te manifesti cu mai multa prudenta, caci cineva incearca sa teasa o multime de intrigi in jurul tau. Vei primi o propunere de colaborare care te va tenta. In rest, ar fi bine sa nu exagerezi cu activitatile, fa numai strictul necesar!

Leu: Esti mai energic decat pana acum, mai plin de initiative, mai dornic de a te implica in activitati noi. Ar fi bine, totusi, sa o iei mai incet, in caz contrar nu vei reusi sa finalizezi absolut nimic. Nu este exclus sa ai o surpriza din partea unui barbat mai tanar. Ar fi de dorit sa nu reactionezi fara o matura chibzuinta si mai ales sa nu dai curs impulsivitatii verbale.

Fecioara: Ti se vor face tot felul de propuneri interesante, dar persoana care ti-o face nu iti prea trezeste increderea. Relatia cu superiorii ierarhici este destul de tensionata si nu este indicat sa incerci sa iti impui punctele de vedere. Orice discutie in contradictoriu poate genera dispute obositoare. In plan sentimental trairile tale sunt deosebit de profunde.

Balanta: Ai unele realizari, dar proiectele tale vizeaza mult mai mult. Ar fi bine daca nu te-ai implica in activitati care sa aibe in vedere o realizare imediata, caci totul iti va iesi cu oarecare intarziere. In a doua parte a zilei vei avea un castig oarecum neastewptat, care iti va permite sa iti satisfaci unele mofturi. Fiinta iubita se va confrunta cu o situatie dificila si va avea nevoie de sprijinul tau.

Scorpion: Calitatile de care dai dovada te ajuta sa-ti largesti cercul de prieteni. Comunicarea cu acestia evolueaza excelent, ceea ce iti permite sa te relaxezi si sa te bucuri din plin de aceasta zi destul de agitata. Cineva iti va da o informatie, dar nu este cazul sa o folosesti inainte de a-i verifica autenticitatea. Daca ai de semnat acte sau de obtinut o aprobare, lucrurile vor evolua multumitor.

Sagetator: De energie fizica oricum nu duci lipsa, dar ar fi de dorit sa ti-o consumi intr-un mod mai eficient. Pentru a obtine rezultate mai bune la serviciu ai putea cere sfatul unei rude apropiate. In timpul liber ar fi bine sa te ocupi cu mai multa staruinta de chestiunile domestice, caci ai ramas mult in urma la acest capitol. Unul dintre parinti ar putea avea un castig oarecum neasteptat.

Capricorn: Se pare ca astazi cei din jur vor fi pusi pe critica. Cel mai bine ar fi sa recunosti ca ai gresit daca doresti sa nu iti pierzi respectul si popularitatea de care te bucuri in randul colegilor si prietenilor. Vei primi o propunere care te va tenta in mod special, dar inainte de a o accepta ar trebui sa o studiezi cu simt de raspundere.

Varsator: In familie se va incerca rezolvarea unei probleme care va irita pe toti, iar pe tine in mod special. Pe cat posibi, evita discutiile in contradictoriu cu partenerul de viata daca doresti sa ai o zi linistita. Propunerea pe care ti-o va face o cunostinta nu te incanta, dar se pare ca nu ai de ales. Desi sansa pare astazi de partea ta, evita sa iti asumi riscuri de orice fel.

Pesti: Vei avea parte de o zi agitata, in care proiectele initiale vor trebui amanate. Va trebui sa rezolvi o multime de lucruri, mai ales acasa. Energia fizica nu este la nivelul obisnuit, asa ca, pentru a face fata unei zile atat de incarcate, va trebui sa apelezi la sprijinul unui prieten de incredere. Spre seara, vei primi cateva informatii care iti vor face placere si te va relaxa.

