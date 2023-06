Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ai unele controverse cu rudele apropiate, dar acestea se vor rezolva cu rapiditate. O discutie cu partenerii de afaceri iti va aduce la cunostinta detalii interesante, care ti-ar pitea fi de un real folos in viitorul apropiat. Fii prudent, caci orice cuvant iti este judecat si analizat. Nu este un moment favorabil pentru a te implica in activitati care sa aiba in vedere o realizare imediata.

Taur: Pe acasa va fi multa agitatie si nu vei putea sa te relaxezi asa cum ti-ai propus. Nu este cazul sa incerci discutii lamuritoare cu rudele apropiate, caci nu vei reusi decat sa tensionezi atmosfera. Esti implicat in chestiuni mult prea importante pentru a merita sa le ratezi, asa ca incearca sa-ti canalizezi energia spre activitatile pe care le consideri prioritare. Daca nu iti vei face un program echilibrat, ai putea avea probleme de sanatate.

Gemeni: Este foarte posibil sa pleci la drum, ceea ce va fi o buna ocazie pentru ati da ocazia sa folosesti in mod eficient surplusul de energie de care dispui. Ti se va face o propunere pentru o colaborare deosebit de interesanta, dar nu este sigur ca toaul este chiar asa cum se prezinta la prima vedere. Nu este insa momentul sa semnezi acte sau documente oficiale.

Rac: Ai nevoie de ceva bani, dar sansa nu te va ajuta intr-o prea mare masura. Ar fi bine sa fii mai chibzuit cu cheltuielile si mai ales sa nu te implici in activitati financiare riscante. Nu de alta, dar risti sa ramai lefter. Profita de orice ora libera pentru a face putina miscare si in felul acesta starea ta psihica se va imbunatati. La serviciu vor fi multe de facut si totul trebuie tratat cu mare atentie.

Leu: La serviciu vei te vei confrunta cu situatii de tot felul, dar felul in care vei rezolva problemele aparute va face o buna impresie. Capacitatea de comunicare atinge limita superioara si iti permite sa obtii o aprobare sau o promisiune la care sperai de mai mult timp. In plan sentimental lucrurile nu stau asa cum iti doresti, dar nici nu este momentul sa iei o decizie.

Fecioara: Vei avea ocazia sa te implici intr-o activitate mai deosebita, ceea ce iti va aduce o crestere a popularitatatii tale in randul celor din anturajul apropiat. Cineva incearca sa iti faca rau, fi atent si mai ales nu te increde in orice zambet amabil. Farmecul personal iti permite sa iti imbunatatesti relatia cu partenerul de suflet, dar n-ar fi exclus nici ca cineva sa iti faca ochi dulci.

Balanta: Vei avea de facut fata unei intalniri cu oameni importanti. Calitatile tale vor iesi in evidenta si vor face o impresie foarte buna celor din anturajul de la serviciu. Se pare ca vei putea sa-i convingi de valabilitatea parerilor tale, pe care le vor sustine neconditionat. Acasa se vor pertece evenimente oarecum neasteptate, dar care nu iti vor face nici un fel de probleme.

Scorpion: Traversezi o perioada agitata, in care trebuie sa rezolvi o multime de nimicuri. Cineva va interveni in planurile tale si acest lucru te va deranja; nu este insa, cazul sa iti manifestati supararea. Incearca sa discuti nemultumirile care te apasa si sa rezolvi totul fara prea multa zarva. Succesul este conditionat de diplomatie indiferent ca este vorba de afaceri sau de chestiuni personale.

Sagetator: Reusesti sa fii mai eficient in toate mediile in care iti desfasori activitatea, ceea ce te face mai increzator dar si mai optimist. Vei face o buna impresie unor persoane care iti vor fi de un real folos intr-o situatie ce va aparea nu peste mult timp. Nu demara insa nimic deocamdata, este nevoie de timp si un efort constant pentru a rezolva ce ti-ai propus.

Capricorn: Starea ta generala se imbunatateste constant si chiar daca nu ai prea multa energie, reusesti sa faci fata tuturor provocarilor. Incerca sa finalizezi cat mai multe trebuiri, caci indemanarea te va ajuta sa faci totul intr-un timp record. Nu uita ca cineva isi pune mari sperante in sprijinul tau. Dcaca pleci la cumparaturi, gandeste-te de doua ori inainte de a scoate banii din buzunar.

Varsator: Energia fizica este foarte mare, dar dar ai tendinta de a ti-o risipi pentru tot felul de activitati lipsite de mportanta. Cateva zile de odihna activa iti vor spori randamentul. Daca nu iti poti permite o calatorie, ai putea practica un sport; nu uita insa nici de treburile de prin gospodarie. Incarca sa dai dovada de mai multa constiinciozitate la serviciu!

Pesti: Speculatiile te avantajeaza astazi, asa incat ai relaxezi la jocurile de noroc. In rest doresti sa faci foarte multe dar, contrar obiceiului, ideile iti sunt cam imprastiate si ai putea gresi cu usurinta. Relatia cu partenerul de viata va fi cam tensionata si ar fi de dorit sa nu te implici in discutii in contradictoriu. Si relatia cu colaboratorii ar putea sa-ti ridice oarece probleme.