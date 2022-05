Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Pentru tine este o perioada in care ai ocazia sa-ti consolidezi relatia ta cu partenerul de suflet. Comunicarea cu persoana iubita evolueaza excelent, ceea ce iti va crea un sentiment de incredere si de buna dispozitie. Poti miza pe sprijinul partenerului pentru a-ti pune in practica un proiect mai vechi. Nu este cazul sa ai incredere intr-o persoana pe care nu o cunosti suficient.

Taur: In aceasta perioada esti mai dinamic, mai energic si foarte eficient in tot ce faci. Incearca totusi sa iti orientezi energia spre scopuri practice, in caz contrar te vei alege cu un stres in plus. Activitatile sociale iti vor da posibilitatea sa te relaxezi, dar si sa ai rezultate deosebite. Nu este momentul sa dai sau sa iei bani cu imprumut, pana nu iti sunt clare toate conditiile. Superficialitatea te poate costa mult.

Gemeni: Relatia cu partenerul de viata te intereseaza in mod special si sun sanse reale sa ti-o imbunatatesti. Ti se vor face cateva propuneri de petrecere a timpului liber- nu trebuie decat sa alegi. O plimbare sau un sport in aer liber s-ar potrivi perfect dispozitiei tale. O cunostinta te va ajuta sa rezolvi o problema pe care o aveai in vedere de mai mult timp. Nu este cazul sa crezi orice ti se spune.

Rac: Mintea ta functioneaza excelent si n-ar strica sa incerci sa-ti pui proiectele in practica. Energia nu iti lipseste si in plus poti miza pe sprijinul unor binevoitori. Unul dintre parinti va avea un castig ce se va rasfrange pozitiv si asupra propriului buzunar. In anturajul apropiat vor fi tot felul de discutii si se va miza pe inspiratia ta.

Leu: Este posibil sa faci unele cheltuieli pentru imbunatatirea sanatatii, dar asta nu iti va ridica nici un fel de probleme financiare. Este o buna perioada pentru a lua decizii sau a te implica intr-o activitate intelectuala. O suferinta mai veche s-ar putea ameliora sau chiar rezolva. O ora de gimnastica sau de plimbare in aer liber te va face sa te simti mai in forma.

Fecioara: Ai toate sansele sa iesi in evidenta datorita ideilor tale ingenioase. O discutie cu o persoana cu functie iti va face mare placere si iti va da posibilitatea de a afla lucruri ce ti-ar putea fi de folos in scurt timp. In gospodarie este nevoie de unele schimbari marunte si acum este o buna perioada pentru a pune in practica o astfel de activitate. Persoanele mai tinere din familie au nevoie de mai multa atentie si indrumare.

Balanta: Vei primi vesti de la prietenii de pe alte meleaguri, ceea ce te va face mai optimist. Castigurile pe care le vizezi sunt posibile cu conditia sa nu te implici in colaborari riscante Ceilalti membrii ai familiei nu iti vor impartasi ideile in ceea ce priveste schimbarile pe care le doresti in apartament, dar nu este cazul sa fii insistent, mai ales ca pana la urma lucrurile vor iesi oricum asa cum iti doresti.

Scorpion: Cu ocazia unui drum vei reusi sa iti largesti cercul de prieteni, dar si sa afli informatii interesante. Pe cat posibil evita sa dai curs impulsivitatii verbale, caci risti sa iti pui multa lume in cap. Cineva din anturajul apropiat ar putea avea o problema de sanatate, dar ea se va rezolva cu rapiditate. Initiativele tale in domeniul familial se vor bucura de aprecierile tuturor rudelor.

Sagetator: Interesul pentru chestiunile sentimentale va fi peste nivelul obisnuit. Oricum, initiativele tale in plan sentimental se vor bucura de apreciere. Popularitatea in randul persoanelor de sex opus este in crestere. Nu ai nici un motiv sa privesti inapoi. O suma de bani iti va intra in cont si nu iti va trebui prea mult timp pentru a le gasi o intrebuintare. O ruda apropiata iti va aduce la cunostinta o realizare.

Capricorn: In continuare starea ta de irascibilitate este accentuata, aceasta putand genera neintelegeri cu cei din jur, dar mai ales cu partenerul de viata. Ceva mai multa atentie va trebui sa arati si pentru relatia cu colaboratorii, caci si aici ar putea sa apara unele probleme. O tranzactie comerciala ar putea fi finalizata. Daca nu este cazul, ai putea iesi la cumparaturi si te vei simti excelent.

Varsator: Daca doresti sa initiezi o noua activitate, sansa va fi de partea ta cu conditia sa nu iti asumi riscuri inutile. O ruda plecata la drum se va intoarce, ceea ce va aduce multa bucurie in casa. Prudenta este necesara in continuare, asa ca nu face nimic pana nu te vei gandi de doua ori. Riscurile iti pot aduce neplaceri majore. De energie fizica nu duci lipsa, dar un regim echilibrat ar fi cat se poate de binevenit.

Pesti: Ti se va propune o investitie care pare foarte tentanta. Nu ai nici un motiv sa fii suspicios, dat totusi, ar fi bine sa te consulti cu un prieten de incredere inainte de a lua o decizie. O persoana mai in varsta iti va da un sfat de care ar fi bine sa tii cont. Acasa te-ai putea trezi cu musafiri, ceea ce iti va face mare placere, mai ales ca te va ajuta sa scapi de treburile gospodaresti.

