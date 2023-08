Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este posibil sa ti se dea noi insarcinari la serviciu, semn ca iti sunt apreciate meritele. O activitate ar putea fi finalizata inainte de termen. Profita de timpul liber pentru a-l petrece in compania partenerului. Evita pe cat posibil calatoriile pe trasee dificile. Daca ai de gind sa te implici intr-o relatie sentimentala clandestina, gindeste-te si la eventualele consecinte.

Taur: Pe acasa sunt multe de facut dar nu este cazul sa exagerati cu activitatile in aceasta directie. Energia ta, indreptata inspre rezolvarea chestiunilor de serviciu, se va dovedi eficienta. Colaborarea cu colegii iti va permite sa rezolvi chiar mai multe decat ti-ai propus in aceasta zi. Una din dorintele tale mai vechi se va finaliza.

Gemeni: Prudenta se cere a fi pusa pe primul plan. Energia fizica va fi mare si daca veti reusi sa iti organizati timpul veti fi cat se poate de eficient si vei face o multime de activitati. Impulsivitatea te-ar putea conduce pe cai gresite, asa incat gandeste-te inainte de a face ceva. Te intelegi bine cu colegii, iar atmosfera la slujba este cat se poate de placuta.

Rac: La serviciu lucrurile vor evolua cel putin multumitor. Este posibil sa demarezi o lucrare care v-a fost repartizata de mai mult timp, dar de care nu te-ai putut ocupa pana acum. De alergatura nu vei scapa nici in aceasta zi. Vei avea de rezolvat o multime de situatii, iar sprijinul partenerului te va face sa te simti mai ocrotit si mai increzator.

Leu: Te framanta problemele cu care te confrunti, dar acestea nu sunt atat de grave cum ti se pare. Incerca sa iei lucrurile mai usor si vei vedea ca va fi bine pentru toata lumea. O surpriza placuta te va ajuta sa vezi viata in culori mai vesele. Nu prea vei reusi sa faci ceea ce ti-ai propus, dar pina la urma am putea spune ca tot raul este spre bine.

Fecioara: Ai dori sa faci ceva mai deosebit, iar oportunitatile nu se vor lasa prea mult asteptate. Relatia cu superiorii ierarhici este destul de tensionata, dar daca te vei feri din calea lor, nimic neplacut nu se va intampla. Mare atentie in cazul in care doresti sa iti asumi unele riscuri, deoarece nu ar fi exclus sa ai parte de un mic accident.

Balanta: Esti cam nemultumit de tot ce se intampla la serviciu. Ai dori o schimbare si n-ar fi exclus sa vi se faca o propunere in acest sens. Nu trebuie sa ai emotii, deoarece esti intr-o perioada in care conjunctura astrala te avantajeaza. Daca vei fi mai conciliant, vei avea multe de castigat.Este o perioada buna pentru a te implica in activitati noi.

Scorpion: Reusitele pe care le asteptati ar putea veni nu chiar imediat, dar nu trebuie sa te impacientezi. O cerere mai veche ar putea fi aprobata. starea. Starea fizica se va imbunatati considerabil. La serviciu vei avea parte de multa agitatie. Vor fi unele schimbari, dar se pare ca nu va vor afecta intr-o prea mare masura.

Sagetator: De energie nu duci lipsa, dar ar trebui sa ti-o canalizezi spre un singur scop, altfel nu vei resi decit sa te disipi in chestiuni minore. Cineva din anturajul tau apropiat ar putea da semne ca te simpatizeaza. Daca vei reusi sa iti stapanesti impulsivitatea, mai mult ca sigur dialogul se va demonstra constructiv. Propunerile pe care le vei face se vor bucura de apreciere.

Capricorn: In ciuda unei stari de agitatie, care insa se va ameliora pe parcursul zilei, starea ta de sanatate va fi buna. Unele din problemele cu care te-ai confruntat pana acum se vor rezolva sau macar, se vor atenua. Practicarea unui sport sau o plimbare in aer liber te va ajuta sa te mentii in forma. Poti avea mai multa incredere in farmecul personal.

Varsator: Nu dispui de suficienta energie pentru tot ce ti-ai pus in plan. Nu este exclus nici ca o suferinta mai veche sa fie rascolita, dar nu va fi nimic deosebit. Cheltuielile pe care le vei face in aceasta perioada iti vor imbunatati starea de spirit. Veti avea un dialog cu partenerul de viata, legat de o investitie pe care o aveai oricum in vedere de mai mult timp.

Pesti: Farmecul personal iti da ocazia sa va faci remarcat oriunde te duci. Daca esti implicat intr-o relatie stabila ti-ai putea dori o schimbare de mai mare anvergura. Totusi nu te arunca cu capul inainte. Accepta cu incredere colaborarile ce ti se propun. Unul din proiectele pe care vi l-ati facut pentru timpul libel va inregistra schimbari majore.