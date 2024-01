Horoscop zilnic. Luni, 15 ianuarie. Zodia care va avea discuții tensionate în cuplu

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Daca doresti sa iti pui in practica planurile mai vechi, mare atentie, caci exista cineva care ti-ar putea insela asteptarile. Dialogul cu superiorii ierarhici nu poate fi evitat. Este foarte posibil sa ai un mic succes in sfera serviciului.

Taur: In plan profesional vei avea unele mici realizari, care iti vor demonstra ca nu ai muncit degeaba in ultimul timp. Sfaturile rudelor apropiate se vor dovedi inspirate si ar fi bine sa tii cont de ele.

Gemeni: Reusesti sa faci o buna impresie oriunde te vei duce, ti se vor face complimente, ceea ce ar putea starni gelozia partenerului. Nu esti in situatia de a forta nota. Ai face bine sa asculti sfaturile partenerului in ceea ce priveste chestiunile banesti.

Rac: Starea ta generala nu va fi dintre cele mai bune, dar nici nu vei avea probleme deosebite. N-ar fi exclus ca o suferinta mai veche sa revina in atentia ta. Sunt posibile dureri de tip reumatic. Implicarea in activitati intelectuale iti va face bine.

Leu: La serviciu doresti sa te afirmi cu orice pret si acest lucru iti poate crea mici neintelegeri cu colegii. Sefii iti vor aprecia propunerile si n-ar fi exclus sa-si propuna sa mai apeleze si alta data la sugestiile tale.

Fecioara: Esti cam impulsiv, agitat si nelinistit si din acest motiv ai putea face greseli care te vor costa mult. Certurile, discutiile in contradictoriu v-ar putea accentua sarea de iritare, de nesiguranta. Gandeste-te de doua ori inainte de a face sau de a spune ceva!

Balanta: Este foarte posibil sa apara unele neintelegeri cu superiorii ierarhici. Incercarea de a-i convinge ca dreptatea este de partea ta nu va face decat sa accentueze tensiunile existente. Initiativele tale se vor lovi de tot felul de obstacole.

Scorpion: Ai putea primi o oferta de colaborare, ceea ce iti poate aduce si unele avantaje materiale. Eforturile tale nu vor fi apreciate asa cum consideri, cel putin deocamdata. Daca ti se va cere sa ramai peste program la serviciu, nu comenta!

Sagetator: Ai dori sa faci mai multe, dar nu reusesti si acest lucru te nelinisteste profund. Un dialog cu persoana iubita te-ar putea ajuta sa iti faci ordine intre prioritati. Daca esti implicat intr-o relatie stabila, este posibil sa ai parte de o discutie mai tensionata.

Capricorn: Chestiunile profesionale vor fi prioritare, caci este posibil sa aiba loc schimbari in cadrul institutiei la care lucrezi. N-ar fi exclus nici sa ti se repartizeze noi responsabilitati, semn ca superiorii ierarhici iti apreciaza eforturile.

Varsator: Ai putea sa revezi o mai veche cunostinta. Oricum ar fi, initiativele tale in plan sentimental se vor bucura de apreciere. Popularitatea in randul persoanelor de sex opus este in crestere. Acorda ceva mai multa atentie alimentatiei.

Pesti: Sunt o multime de facut, dar cum muncesti cu placere efortul nu te va obosi. Este posibil sa ramai peste program la serviciu sau sa apelezi la cineva apropiat pentru a discuta lucrarile pe care trebuie sa le finalizezi.