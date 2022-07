Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Perioada aceasta va fi una favorabila intalnirilor cu prietenii, ca activitate de timp liber. In general activitatile sociale iti vor face mare placere, mai ales ca acestea iti vor da posibilitatea de a-ti pune in evidenta calitatile, dar si de a face cunostinte noi, care ti-ar putea fi de ajutor in viitorul apropiat.

Taur: Drumurile scurte, in orice directie sau scop, iti vor aduce avantaje in aceasta perioada. O veste de la cunostintele de pe alte meleaguri te va face sa inchei ziua intr-o nota de optimism. La serviciu vei avea parte de blocaje, asa ca va trebui sa depui un efort sustinut. In familie se vor discuta proiecte de interes comun, la care vei avea un cuvnt greu de spus.

Gemeni: Vei putea incheia cu succes unele activitati incepute de mai mult timp, cu conditia sa nu iti asumi riscuri inutile. Acasa este posibil sa se petreaca un eveniment ce te va obliga sa dai dovada de multa diplomatie. Relatia cu partenerul de viata va fi bulversata de tot felul de evenimente. Incearca sa le discuti in liniste cu acesta si mai ales, evita sa-i faci reprosuri.

Rac: In profesie se profileaza posibilitatea de a face ceva schimbari, dar ar fi bine sa nu te pripesti. Totusi, avand in vedere ca te afli intr-o perioada de maxim din punct de vedere intelectual, deciziile luate in aceasta perioada se vor dovedi in scurt timp inspirate. Fiinta iubita ar dori mai multa atentie din partea ta. Incearca sa-ti gasesti mai mult timp si pentru ea.

Leu: Incearca sa fii mai eficient, deoarece intarzierile ce ar putea sa apara in derularea proiectelor tale te vor costa mult in viitorul apropiat. Farmecul personal isi va spune cuvantul si vei face o impresie excelenta unor persoane de sex opus. Ocaziile de a face o cucerire nu se vor lasa asteptate. Evita dialogul in contradictoriu cu prietenii.

Fecioara: Traversezi o perioada propice punerii in practica a proiectelor pe care le ai in domeniul sentimental. Chiar daca relatia cu superiorii ierarhici va fi ceva mai tensionata, acestia iti apreciaza initiativele si sunt gata sa te sprijine atunci cand ai nevoie. La serviciu vei face o buna impresie unei persoane de sex opus. N-ar fi exclus sa traiesti o mica aventura sentimentala.

Balanta: In plan sentimental nu ai de ce te plange, caci persoana iubita este alaturi de tine ori de cate ori ai nevoie. Din pacate in familie sunt unele neintelegeri. Ar fi bine lasi totul sa se rezolve de la sine si sa nu te incapatanezi in a-ti sustine punctele de vedere. In a doua parte a zilei este posibil sa se produca un eveniment care va aduce relaxarea in familia ta.

Scorpion: Energia fizica nu este punctul tau forte. Pe cat posibil nu te implica in activitati deosebite si incearca sa-ti pastrezi ceva mai mult timp pentru odihna. Oricum, ar fi de dorit sa nu te implici in activitati cu grad mare de risc, deoarece este posibil sa fii victima unui accident. In ceea ce priveste deciziile din domeniul serviciului, ar fi bine sa te consulti cu un prieten inainte de a le lua.

Sagetator: Astazi vei fi preocupat de chestiunile de familie ceva mai mult decat in mod obisnuit. Activitatile gospodaresti iti vor manca mult timp, dar vei reusi sa te organizezi astfel incat sa rezolvi totul in timp util. Oricum, initiativele in sectorul casnic se vor bucura de succes. La serviciu vei fi iritat, ceea ce te-ar putea pune in situatia de a avea unele neintelegeri cu superiorii ierarhici.

Capricorn: Ai in fata o zi propice castigurilor din colaborari sau cu ajutorul partenerului de viata. De asemenea ai sansa de a-ti gasi parteneri pentru proiectele in care esti implicat. Te bucuri de o crestere a popularitatii, ceea ce iti da posibilitatea de a obtine sprijinul celor din jur atunci cand ai probleme. In plan sentimental esti cam nemultumit, dar in scurt timp situatia se va imbunatati.

Varsator: Interesul pentru prieteni sa activitati de divertisment va creste considerabil spre sfarsitul intervalului. N-ar fi exclus sa reusesti sa lamuresti niste neintelegeri mai vechi. La serviciu atmosfera este placuta mai ales datorita colegilor mai tineri al caror entuziasm te stimuleaza. Activitatile de divertisment te ajuta sa te relaxezi; pastreaza-ti timp si pentru ele.

Pesti: Prudenta va trebui pusa pe primul plan, mai ales in ceea ce priveste relatiile cu cei apropiati. Relatia cu partenerul de viata va fi ceva mai agitata si ar fi de dorit sa-ti cenzurezi pornirile impulsive. De altfel reactiile necugetate ti-ar putea aduce neplaceri pe toate planurile. O ruda apropiata va va face o propunere asupra careia se va face o dezbatere aprinsa.

