Horoscop zilnic. Vineri, 17 decembrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Astazi lucrurile se vor rezolva cu mai multa usurinta, decat pana acum. Cooperarea cu persoanele mai tinere iti este avantajoasa, caci acestia preiau cu mai mare usurinta ideile tale nastrusnice. Vei primi niste vesti de la o persoana mai putin cunoscuta. N-ar fi exclus sa ti se faca omplimente sau chiar o declaratie, pe care nu este cazul sa le iei in totalitate in serios.

Taur: Vei ajunge in centrul atentiei anturajului apropiat, ceea ce iti va permite sa treci mai usor peste frecusurile cotidiene. Ai putea, cu aceasta ocazie, sa faci si o cucerire, dar este bine sa stii ca nu este momentul cel mai potrivit sa faci schimbari majore in viata ta. Cel mai bine ar fi sa lasi lucrurile sa evolueze de la sine si te vei simti mai in siguranta.

Gemeni: Inteligenta practica si spiritul organizatoric de care dispui vor face sa iti creasca respectul si popularitatea in randul prietenilor. Sunt mari sanse de a realiza ceva mai deosebit, de a-ti pune in practica unul dintre planurile tale mai vechi. Actioneaza deci, cu curaj, fara a renunta cu prudenta! De altfel, prudenta este absolut necesara, caci orice vorba spusa la intamplare poate da totul pese cap.

Rac: Comunicarea cu cei din jur iti poate aduce unele avantaje, cu conditia sa fii atent la ceea ce spui. Relatia cu partenerul de suflet revine in atentia ta; n-ar fi rau sa dai dovada de mai multa intelegere fata de nevoile acestuia. Sanatatea nu este punctul tau forte, asa ca ar fi bine daca ti-ai pastra ceva mai mult timp pentru odihna si relaxare.

Leu: Vei avea o zi plina, in care nu vei avea timp nici sa-ti tragi sufletul. O vizita la prieteni sau o plimbare in aer liber te vor ajuta sa te debarasezi de tot stresul din ultimul timp. Din punct de vedere mental, functionezi deosebit de eficient. Inventivitatea si originalitatea de care dai dovada, iti permit sa te faci remarcat oriunde te duci. Cercul tau de prieteni s-ar putea largi.

Fecioara: Vei avea parte de multa alergatura, pentru a rezolva niste chestiuni marunte. Ideea nu iti surade, dar nu ai ce face. Prietenii carora te vei plange te vor ajuta sa fii mai optimist si iti vor da sfaturi inspirate. Nu-ar fi exclus sa ti se faca propuneri pentru o colaborare si chiar daca te tenteaza, nu lua decizii in graba. Partenerul de viata iti va aduce la cunostinta o informatia care te va bucura.

Balanta: Relatiile cu parintii sunt deosebit de bune, mai ales ca astazi iti vor accepta propunerile. Un prieten iti va aduce la cunostinta informatii care s-ar putea dovedi importante; nu trage imediat concluziile, caci graba te-ar putea impiedica sa vezi lucrurile cu obiectivitate. N-ar fi rau sa te sfatuiesti cu cineva apropiat inainte de a lua o decizie.

Scorpion: Ai dori sa te implici intr-o activitate mai deosebita, iar ocaziile nu se vor lasa prea mult asteptate. Unul din proiectele tale mai vechi ar putea capata contururi reale, ceea ce te-ar putea determina sa-ti faci noi planuri pentru viitorul apropiat. Ai in fata o zi buna, in care lucrurile vor evolua asa cum iti doresti. Cineva de pe alte meleaguri iti va da o informatie interesanta.

Sagetator: Nu esti in forma ta cea mai buna, caci iritarea de care dai dovada te poate determina sa ai discutii aprinse cu superiorii ierarhici. Ai face bine sa iti petreci timpul liber undeva in aer liber, pentru ca starea fizica, dar mai ales cea psihica sa se imbunatateasca. In rest, vei avea succes in tot ce vei dori sa intreprinzi, dar mai ales in chestiunile sentimentale.

Capricorn: Esti deosebit de incapatanat si din acest motiv ai putea avea neintelegeri cu partenerul de viata. Din punct de vedere social ai putea avea unele realizari cu conditia sa revii asupra unora din deciziile luate in trecut. Un prieten iti propune o colaborare pentru care nu esti inca pregatit; totusi nu-l refuza, cere-i catva timp de gandire.

Varsator: Sensibilitatea te impiedica sa fii obiectiv in deciziile pe care intentionezi sa le iei. Nu lua nici un fel de hotarare, caci risti sa faci greseli care te pot costa mult in viitor. Starea ta generala se potriveste mult mai bine unor activitati de divertisment, decat celor financiare pe care le-ai propus. Oricum, situatia financiara are sanse sa se imbunatateasca datorita partenerului.

Pesti: Esti plin de energie si doresti sa-ti pui in practica ideile cat mai repede. Daca ti-ai propus sa pleci intr-o calatorie, ar fi de dorit sa-ti verifici cu constiinciozitate mijlocul de transport. Intentionezi sa faci niste cheltuieli, dar ar fi bine ca mai intai sa te sfatuiesti cu cineva apropiat. Pe acasa ai putea face mici schimbari care sa iti imbunatateasca starea de spirit.

