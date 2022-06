Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Chiar de la primele ore ale diminetii vei primi o informatie care iti va ridica multe semne de intrebare, dar nu este momentul sa si reactionezi. Castigul pe care il astepti azi va intarzia o buna bucata de vreme. Nu insista, caci nu vei reusi decat sa te enervezi fara rost. Cel mai bine ar fi sa iti dedici ziua plimbarilor in aer liber. Un prieten iti va aduce la cunostonta o realizare.

Taur: Vei avea parte de o zi incarcata, caci ai o multime de activitati pe ordinea de zi si toate trecute la prioritati; te simti pur si simplu coplesit. Daca vei fi dispus sa faci un efort si sa iti organizezi cu atentie programul, vei reusi sa te descurci cat se poate de bine. O ruda iti va da o mana de ajutor, ceea ce iti va da un ragaz pentru o sueta cu prietenii. Totul este sa nu cedezi primului impuls.

Gemeni: Este foarte posibil sa te angajezi intr-o relatie sentimentala pe care vei dori sa o tii departe de ochii cunostintelor. Procedeaza cu maxima prudenta, caci in orice clipa te-ai putea da de gol. Din punct de vedere financiar ai putea avea o reusita care iti va permite sa-ti faci planuri de viitor. Tot ce tine de relatia cu strainatatea te va favoriza, indiferent ca este vorba de relatia cu prietenii sau calatorii.

Rac: Unele din proiectele pe care ti le-ai facut de mai mult timp ar putea fi puse in practica, dar va trebui sa ai multa rabdare in ceea ce priveste rezultatele. Impulsul interior te impinge la a cheltui. Ti-ar face mare placere sa colindzi prin magazine si sa iti satisfaceti toate mofturile. De fapt, nu ti-ar strica o astfel de activitate care n-ar face altceva decat sa te relaxeze.

Ads

Leu: Ai de rezolvat cateva probleme profesionale urgente care iti stau pe suflet. O reuniune de familie iti va da ocazia sa dezbati probleme pe care le consideri importante si care nu mai pot fi amanate. Ti se va promite un ajutor substantial acolo unde se poate, ceea ce va va mai insenina fruntea. Prietenii de pe alte meleaguri iti vor da un semn, ceea ce te va face sa inchei ziua mai optimist decat ai inceput-o.

Fecioara: Ideile tale sunt inspirate, dar nu este un moment favorabil pentru a le pune in practica. Putina rabdare iti va da ocazia sa gasesti persoane care sa te sustina din toate punctele de vedere. Ai o zi destul de buna, desi perspectiva drumurilor nu iti surade deloc. Nu ai insa ce face, asa ca ar fi bine sa pornesti la treaba, fara sa te mai gandesti. O femeie iti va da o mana de ajutor intr-o problema importanta.

Balanta: Din pinct de vedere sentimental, lucrurile evolueaza cel putin multumitor, caci fiinta iubita te sprijina in tot ce doresti sa intreprinzi. Relatiile cu persoanele mai in varsta nu iti sunt favorabile, asa ca, pe cat posibil &

Ads

Scorpion: Starea ta generala nu este nemaipomenita, te enervezi din orice si nu reusesti sa-ti canalizezi energia spre un scop concret. Implicarea in activitati practice te-ar putea ajuta intr-o oarecare masura. Daca ai de gand sa iei o decizie, incearca sa fii mai obiectiv, altfel vei face greseli pe care nu se stie daca vei reusi sa le corectezi in timp util. Sfatul unui prieten apropiat te-ar putea ajuta sa iti pui gandurile in ordine.

Sagetator: Ai un sentiment de nemultumire, de iritare, care nu iti permite sa faci ceea ce ti-ai propus. N-ar fi exclus nici ca relatia cu partenerul de viata sa fie ceva mai tensionata. Cel mai bine ar fi sa ai o discutie deschisa cu acesta fara a-i face, insa, prea multe reprosuri. Activitatile sociale iti vor da oczia sa te relaxezi si sa vezi si aspectele mai frumoase ale vietii.

Capricorn: Ai sanse sa fii multumit, caci reusesti sa iti rezolvi o problema cu care te confrunti de mai mult timp. In ceea ce priveste situatia financiara, se poate spune ca vei avea ceva motive de bucurie. Dar cum si cheltuielile vor fi mai mari si va trebui sa iti achiti obligatiile, fie ca doresti, fie ca nu, tot nu vei reusi sa pui cate ceva deoparte. N-ar fi rau sa mai asculti si de sfaturile celor din jur.

Ads

Varsator: O zi in care vei avea parte de tot felul de surprize. Se intrezareste posibilitatea unor schimbari, pe care de fapt ti le doreati de multa vreme. Si chiar daca la inceput lucrurile nu se vor prezenta chiar asa cum iti doresti, nu trebuie sa fii circumspect. O persoana mai putin cunoscuta iti va solicita ajutorul, dar inainte de a face un pas, lamureste-te despre ce este vorba.

Pesti: Sunt sanse sa castigi bani din colaborari. Sunt persoane care iti pandesc greselile, dar nu-i bagi in seama si bine faci. In schimb, din punct de vedere sentimental se pare ca lucrurile evolueaza cum nu se poate mai bine, caci ai putea face o cucerire sau iti vei consolida relatia cu fiinta iubita. Nu uita nici de activitatile gospodaresti trecute pe ordinea de zii.

Ads